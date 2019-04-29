Halit Çelenk 2019 Hukuk Ödülü'nü kazananlar açıklandı

Ankara'da toplanan Halit Çelenk Hukuk Ödülü Seçici Kurulu, ödülü iki esere verdi. Kasım Akbaş’ın "Sınıf Mücadelesi ve Hukuk" ve Ezgi Nur Türkoğlu’nun "Türk Hukukunda Yeni Bir Özelleştirme Yöntemi-Türk Varlık Fonu" eserleri ödüle değer görüldü. Akademik Destek Ödülü’nü ise "Kapitalizmde Ekonomi-Dışı Zorun Somutluklarından Biri Olarak Ceza Siyaseti" isimli teziyle Yusuf Ziya Kınacı alacak.

Seçici Kurul Özel Ödülü konuları itibari ile üç ayrı kitaba verilmesi kararlaştırıldı. Söz konusu kitaplar Hüreyye Özdemir’e ait “Asker ‘Hazır Ol’ Deyince-12 Eylül 1980 Döneminde Sansür Ve Oto-Sansür”, Ozan Özgür’e ait “Gecenin Kapıları” ve Şerafettin Kaya’ya ait “Diyarbakır’da İşkence” adlı kitaplar oldu.

Ödül töreni, Halit Çelenk’in aramızdan ayrılışının yıl dönümü olan 5 Mayıs’ta Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezinde saat 17.00’de yapılacak. Çelenk ailesi, Seçici Kurul üyeleri ile destekçi kuruluş Türkiye Barolar Birliğinin de katılacağı törende Ruhi Su Dostlar Korosu da konser verecek.

Halit Çelenk Hukuk Ödülleri Seçici ve Düzenleyici Kurulu Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Korkut Boratav, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Ali Rıza Aydın, Serpil Çelenk Güvenç, Dr. İlker Kılıç, Av. Başar Yaltı, Av. Erşen Sansal, Av. Barış Aybay ve Av. Özlem Şen Abay’dan oluşuyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)