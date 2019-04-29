Avcılar emek ve demokrasi güçlerinden ortak 1 Mayıs şenliği

Avcılar’da sendikaların, siyasi partilerin ve derneklerin içerisinde yer aldığı Avcılar Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, "1 Mayıs’a Çağrı Şenliği" düzenledi. Avcılar Marmara Caddesi Atatürk büstü önünde bir araya gelen platform üyeleri, davul ve zurna eşliğinde belediye binası önünde bulunan havuz başına yürüyerek açıklama yaptı. Açıklamaya Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan ile Avcılar Belediyesi Başkanı Turan Hançerli de katılarak destek verdi.

"KRİZİN BEDELİNİ EMEKÇİLER DEĞİL PATRONLAR ÖDESİN"

İlk olarak söz alan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “1 Mayıs’ı, emekçilerin haklarını, sesini yasaklamak isteyenlere inat bugün yine sokaklardayız ve 1 Mayıs günü ülkenin her yerinde, İstanbul’da da Bakırköy’de emeğin haklarını haykırmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs, dünyanın her yerinde emekçilerin isyanının, mücadelesinin, dayanışmasının adıdır ve adı olmaya devam edecek. 1 Mayıs emperyalizme, kapitalizme, gericilere, ırkçılara inat emekçilerin mücadelesini tüm alanlarda, tüm sokaklarda haykırışının adı olmaya devam edecek. Siyasi iktidar, kanun hükmünde kararnamelerle bir gecede iş güvencenizi elinizden alırız diyor. Bizler de diyoruz ki tüm haklarımızı da, iş güvencemizi de mücadele ederek kazandık. 1 Mayıs’ta da iş güvencemize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Genç işsizliğin yüzde 27’lere ulaştığı memlekette, yine iş, ekmek adalet demeye 1 Mayıs’ta devam edeceğiz. Açıkladıkları ekonomik pakette 'vergiyi tabana yayarak patronlardan değil bu ülkenin emekçilerinden almaya devam edeceğiz' diyorlar. 1 Mayıs’ta 'vergide adalet' demeye devam edeceğiz. 'Krizin bedeli emekçilere değil patronlara, sermayeye' demeye devam edeceğiz” diye konuştu.

"İŞİMİZE, GELECEĞİMİZE VE MEMLEKETİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN HAYDİ 1 MAYIS’A"

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL

Platform adına ortak açıklamayı yapan Eğitim Sen İstanbul 7 No’lu Şube Başkanı Özlem Tolu, halkın yüzde 99’una ekonomik krizin bedelini ödetip bir avuç patronu besleyenlere karşı işçi ve emekçileri 1 Mayıs’a çağırdı.

“2 milyonun üzerinde yeni işsiz yaratan ekonomik krizin sorumlusu iktidardan hesap sormak, İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki paraları 7.5 milyon işsiz için değil, patronları ve bankaları kurtarmak için kullanan adaletsiz düzene ve kıdem tazminatı hakkımıza 'fon' adı altında göz koyanlara, işten çıkarmaları kolaylaştırmaya çalışanlara dur demek için haydi 1 Mayıs’a” diyen Tolu şöyle devam etti:

Bireysel Emeklilik Sistemini zorunlu hale getirip ücretlerimizden kesinti yapmak isteyenlere 'çek elini cebimden' demek için 1 Mayıs’a! İşçiden-emekçiden kesip bankalara kaynak aktarmaya çalışanları durdurmak için 1 Mayıs’a! Biz işçiler, emekçiler, emekliler zamlarla yoksullaşırken, enflasyon ücretlerimizi eritirken, vergi yükünü bizlerin sırtına yıkanlara karşı adalet için, ‘Bedenimiz, kimliğimiz, emeğimiz bizimdir’ diyen kadınlar, tacize, tecavüze ve kadın cinayetlerine karşı, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) haksız hukuksuz biçimde milyonları işinden edenlere karşı çalışma hakkı için, Kendileri ‘çift dikiş’ kıyak emeklilik keyfi sürerken, Emeklilikte Yaşa Takılanlara 'türedi' diyenlere, bu hakkı teslim etmek bir yana emekliliği daha da zorlaştırma planı yapanlara karşı, doğayı yok ederek, tarımı bitirerek, kentleri yağmalayarak, işçileri öldürerek sermayeyi büyüten bu barbarlık düzenine karşı, hapishaneleri muhaliflerle, akademisyenlerle, gazetecilerle, siyasetçilerle dolduranlara karşı, yasal hakları dahi uygulamayan bir rejime karşı hak-hukuk-adalet için, gençlerin ve çocukların umutlu olduğu, dillerin ve inançların eşit olduğu, kimsenin cinsiyeti, cinsel yönelimi, kimliği, inancı sebebiyle ikinci sınıf yurttaş olmadığı bir memleket için, barış, kardeşlik ve eşit yurttaşlık için haydi 1 Mayıs’a!

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformundan 1 Mayıs açıklaması

BAKIRKÖY'DEKİ 1 MAYIS MİTİNGİNE ÇAĞRI

Fotoğraf: Vedat Yalvaç/EVRENSEL

1 Mayıs günü, saat 12.00’de Marmara Forum ve Çemberlitaş olmak üzere iki kolda birleşerek Bakırköy’de pazar alanına yürüneceğini söyleyen Tolu, “Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkmak için haydi 1 Mayıs’a” dedi.

Tolu’dan sonra söz alan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de 1 Mayıs’ta Bakırköy’de olacağını belirterek 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı. Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halaylar çekildi. (İstanbul/EVRENSEL)

İstanbul 1 Mayıs’ı için Bakırköy’e çağrı: Geleceğimize sahip çıkalım