29 Nisan 2019 19:01

EMEP Kocaeli İl Örtügü: 1 Mayıs'ta hem İzmit hem de Gebze'deyiz

1 Mayıs'ta İzmit ve Gebze'de alanda olacaklarını açıklayan EMEP Kocaeli İl Örgütü tüm işçi ve emekçileri talepleriyle alanlara çıkmaya davet etti.

EMEP Kocaeli İl Örtügü: 1 Mayıs'ta hem İzmit hem de Gebze'deyiz

Arzu Erkan | Fotoğraf: Evrensel

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    Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Örgütü, geleneksel hale getirdiği 1 Mayıs açıklamasını il binasında gerçekleştirdi. İzmit ve Gebze'de kutlamalara katılacaklarını açıklayan EMEP, işçi ve emekçileri talepleriyle alanlara davet etti. Açıklamayı takip eden basın emekçilerine her yıl olduğu gibi kitap hediye edildi.

    EMEP Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan, yaptığı açıklamada "1 Mayıs günü önce İzmit’te Türk-İş’in yapacağı mitinge katılacak, ardından Gebze’de Genel Başkanımız Selma Gürkan’ın katılımıyla partimizin gerçekleştireceği mitingde alanları dolduracağız. İşçi ve emekçilerle kol kola taleplerimizi haykıracağız" dedi.

    Arzu Erkan'ın açıklamasının satır başları şöyle:

    "İŞÇİ VE EMEKÇİLERİN HAYATI HER GEÇEN GÜN ZORLAŞIYOR"

    “Bu yıl 1 Mayıs’a işçi sınıfı yine yoğun saldırıları göğüsleyerek giriyor. İşçi ve emekçilerin hayatı her geçen gün daha da zorlaşıyor. Her şeye zam geliyor. Geçen sene yaptığımız haftalık pazar alışverişinin yarısını yapamaz olduk, boğazımızdan kıstık. Vergiler artıyor, faturalar katlanıyor. Market harcamaları baş edilemez oldu. İşçiler, yoksullar çocuklarına meyve yediremez hale getirildi. Bu atmosferde ve 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleşecek 1 Mayıs kutlamaları, daha kitlesel ve güçlü geçeceğe benziyor."

    "KIDEM TAZMİNATI EMEKÇİLERİN YAŞAM GÜVENCESİDİR"

    "Hükümetin reform adı altında ‘karşı reformlar’la gündeme getirdiği, sömürüyü ve baskıları yoğunlaştıran yeni politikalar emekçileri her geçen gün daha yaşanmaz bir çalışma hayatına zorluyor. Emeğinin karşılığını alamayan işçilerin yine, yeniden, kazanılmış hakkı olan kıdem tazminatına göz dikildiğinin farkındayız. Kıdem tazminatı emekçilerin yaşam güvencesidir, son kalesidir. Emekçiler kıdem tazminatına sahip çıkmak için, kazanılmış hakkını kaybetmemek için alanları doldurmalıdır."

    "EYT’LİLERİN VERDİKLERİ MÜCADELENİN YANINDAYIZ"

    "Toplumun önemli bir kesimini doğrudan ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanların sorunu, siyasi iktidarın çözümden uzak olmasıyla adeta krize dönüşmüş durumda. Emeklilik yaşını kademeli olarak arttırarak adeta ‘mezarda emeklilik’ uygulamasını hayata geçiren iktidar, bu krizin sorumlusudur. 1 Mayıs’ta talepleriyle alanda olacak olan EYT’lilerin verdikleri mücadelenin her zaman yanındayız.

    Ayrıca ‘Taşeron işçilerin tamamını kadroya alacağız' dediler, onları resmen oyaladılar. 696 sayılı KHK ile belediyelerde çalıştırılan taşeron işçiler belediye bünyesine geçirildi, iktidar ‘kadro verdik’ dedi ama kadrolu taşeron yaratıldı. Üstelik bu işçilerin toplu sözleşme hakkı elinden alınarak 2020 yılına kadar 4+4’lük ücret zammı ile sefaleti yaşattılar, daha da yaşatacaklar."

    "İŞ CİNAYETLERİ SON BULSUN"

    "Önlem alınmadığı için neredeyse her yıl 2 bin işçiyi iş cinayetlerine kurban veriyoruz. AKP iktidarı boyunca, geçen yıl itibariyle 22 bin 500 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti, bu rakamlar korkunç! Ayrıca geçen yıl kentimizde en az 81 işçi hayatını kaybetti, en fazla ölümün yaşandığı ikinci il durumundayız. Güvencesiz ve örgütsüz çalıştırılmaya zorlanan binlerce işçinin kanı akıyor, aileler perişan oluyor ama hükümetten tık yok. Tam tersine, Soma madenindeki işçi katliamının en büyük sorumlularından biri olan patron Can Gürkan, serbest bırakılıyor. Yeni işletme açmasına da izin veriliyor ki daha fazla işçi öldürsün, zenginliğine zenginlik katsın. 1 Mayıs’ta artık yeter diyoruz! En fazla ölümlerin yaşandığı illerin arasında olan kentimizden haykıracağız: İş cinayetleri son bulsun!"

    "KADINA YÖNELİK ŞİDDET, ÇOCUK İSTİSMASI BİTMİYOR"

    "Kadın cinayetleri, tecavüz, çocuk istismarı… Yeterli önlemler alınmadığı için her geçen gün yeni bir haberle irkiliyoruz. Neredeyse her iki günde bir 'kadını dövmenin inceliğini' anlatanları dinliyoruz. 5 yaşındaki çocuğun sokakta ebeveyni olmadan ne işinin olduğu soranlara hiç çocukluğunu yaşamamışlar gibi şaşkınlıkla bakıyoruz. Hükümet ise bunlarla mücadele etmeyi değil idam, hadım gibi sonuç alınmayacağı defalarca denenmiş yöntemleri tartıştırarak tepkileri dindirmeye çalışıyor. Ama saldırılar bitmiyor! Öte yandan işçi kadınların soruları iki kat daha ağır. 1 Mayıs işte bu sorunları haykırmak için büyük bir fırsat."

    "ÖRGÜTLENMELİYİZ"

    "İşten atmaların alabildiğine arttığı, her gün iş kazalarının yaşandığı bir dönemde birlik olmaktan başka şansımız yok. Kıdem tazminatını yeniden ağızlarına almaları, işçi sınıfının önümüzdeki dönem yoğun saldırı altında olacağının en açık işareti. Fabrikalar başta olmak üzere yerellerde birliklerimizi kurmalı, birlikte mücadele etmenin yollarını aramalı, örgütlenmeliyiz. Bunu yapabiliriz…"

    "İŞÇİ VE EMEKÇİLERLE KOL KOLA TALEPLERİMİZİ HAYKIRACAĞIZ"

    "Emek Partisi olarak; insanca yaşam, barış ve güvenli bir gelecek için 1 Mayıs meydanlarında birleşelim diyoruz. Krizi kabul etmemek, faturasını patronlara ödetmek için haydi alanlara diyoruz! Türk, Kürt, Arap bütün milliyetlerden işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’ta taleplerini daha gür şekilde haykırması için önünde bir engel yok.

    Bu yüzden 1 Mayıs günü önce İzmit’te Türk-İş’in yapacağı mitinge katılacak, ardından Gebze’de Genel Başkanımız Selma Gürkan’ın katılımıyla partimizin gerçekleştireceği mitingde alanları dolduracağız, işçi ve emekçilerle kol kola taleplerimizi haykıracağız.

    İzmit’te saat 10.00’da Doğu Kışla Parkı’nda (Kapalı Pazar Alanı) buluşuyoruz.

    Gebze’de ise 16.00’da Trafo Meydanı’nda toplanacağız."

    Açıklamanın ardından basın emekçilerine kitap hediye edildi. | Fotoğraf: Evrensel

    (Kocaeli/EVRENSEL)

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