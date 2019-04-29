Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken: Para halk için harcanmamış

Orhan KURUL

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır’ın 8 Aralık 2016’dan 31 Mart’a kadar kayyumla yönetilen Yenişehir Belediyesinin taşınmazlarının devredildiği ve belediyenin borç içerisinde olduğu açığa çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 62,32 oy alarak belediye başkanı seçilen HDP'li Belgin Diken ile nasıl bir belediye devraldıklarını ve neler yapacaklarını konuştuk.

Erdoğan ve Soylu’nun seçim çalışmaları için 840 bin lira harcandığını söyleyen Diken, “Belediyenin birçok taşınmazı devredilmiş, gereksiz harcamalarla belediye borç içerisine sokulmuş. Harcanan paralar halk için harcanmamış. İşimiz zor ama bunun üstesinden de halkımızla birlikte geleceğiz” dedi.

BELEDİYEYE UĞRAMADAN MAAŞ ALMIŞLAR

Göreve başladıkları ilk günlerde belediye etrafında bulunan güvenlik kulübelerini ve telleri söktüklerini aktaran Diken “Halkla aramıza mesafe koyan her şeyi kaldıracağız. Belediye binası halkın binasıdır” dedi.

Kayyım dönemini ‘enkaz’ olarak niteleyen Diken, “Belediyeye ait onlarca taşınmaz devredilmiş. 10, 15, 25 yıllığına devredilen yerler de var bedelsiz devredilen yerler de… ‘Bankamatik maaşçısı’ olarak tarif edilen kişiler de var. Sayıları henüz net değil ama belediye binasına uğramayandan belediyeden maaşını alan kişiler bunlar. Araştırmalarımız sürüyor, tamamlanınca kamuoyunu bilgilendireceğiz” dedi.

Belediyenin 187 milyon lira borcunun olduğunu aktaran Diken, şunları söyledi:

“Harcanan paralar halk için harcanmamış. Süleyman Soylu’nun katıldığı açılış töreninin duyurulması için 105 bin 388 lira, açılış töreni için ise 669 bin 339 lira harcanmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim mitinginin duyurulması için yapılan afişlere de 66 bin 719 lira harcanmış. Ne kadar büyük meblağlar olduğunu görüyorsunuz değil mi?”

ONLARCA TAŞINMAZ BAŞKA KURUMLARA DEVREDİLMİŞ

Onlarca taşınmazın başka kurumlara verildiğini söyleyen Diken, “Bakın, Terziyan Gaffar Okan İlkokulunun bahçesinde bulunan yas evi ve Elidolu köyü yas evini 25 yıllığına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Fabrika Mahallesi’nde bulunan prefabrik bina 5 yıllığına İlçe Müftülüğüne, Fabrika Mahallesi’nde bulunan Hz. Hatice Kadın Meslek ve Eğitim Merkezi ile aynı mahallede bulunan bir bina 25 yıllığına Kaymakamlığa, Ofis semtinde bulunan 810 parsel alan 25 yıllığına Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA), ilçenin farklı mahallelerinde bulunan Aziz Sancar Parkı, Ali El Cezeri Parkı, Nurettin Mahmut Zengi Parkı ve Turgut Özal Parkı’nda bulunan ibadethaneler 25 yıllığına İlçe Müftülüğüne tahsis edilmiş” dedi. Diken, bu taşınmazların geri alınması için yapılabileceklerini, hukukçularla birlikte tartıştıklarını ve mal alım satımlarını da durdurduklarını sözlerine ekledi.

Belediye taşınmazlarından, Kaymakamlığa bedelsiz olarak devredilen Şehitlik Mahallesi’ndeki Rabia Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinin çalışanlarının tümünün maaşlarının belediye bütçesinden ödendiğini söyleyen Diken, “Hem belediyenin taşınmazı kendi kurumlarına devredilmiş hem de devredilen kurumun çalışanlarının ücreti belediyeye ödetilmiş. Bu durumu halkımızın takdirine bırakıyoruz” dedi.

SORUNLARIN ÜSTESİNDEN HALKLA BİRLİKTE GELECEKLER

Kayyumun bıraktığı belediyeyi enkaz olarak niteleyen Diken, “Evet, bu enkazı toparlamak uzun zaman alacak. Ama halk ile beraber yöneterek bunun üstesinden de geleceğiz” dedi.

Belediye çalışmalarında asıl önceliklerinin kadınlar olacağını söyleyen Diken, kısa zaman içinde kadınlar için çeşitli projeleri hayata geçireceklerini de ekledi. Diken, “Yakın bir zamanda kadın semt pazarı kuracağız, kooperatifler oluşturacağız. Dediğim gibi sadece bunları değil tüm projelerimizi hayata geçirirken halkımızla birlikte yapacağız” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır kayyımı Cumali Atilla makam odasına 2 milyon harcadı

Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediyenin borçlarını açıkladı

AKP ve kayyımdan alınan bazı belediyelerin borçları ne kadar?

Mızraklı: Gönül belediyeciliği değil banyo belediyeciliği yapmışlar