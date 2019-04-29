Liman-İş, 1 Mayıs'ta Gündoğdu mitingi öncesi Aliağa'da kutlama yapacak
Liman-İş İzmir Şubesi, 1 Mayıs'ta Gündoğdu Meydanı'ndaki miting öncesi Aliağa’da, örgütlü oldukları işyerlerindeki işçilerle birlikte kutlama yapacak.
Liman-İş İzmir Şube Başkanı Serdar Akdoğan | Fotoğraf: Evrensel
Dilek OMAKLILAR
İzmir
İzmir’de 1 Mayıs günü Gündoğdu Meydanı’nda saat 14.00’te yapılacak miting için sendika ve kitle örgütleri hazırlıklarını tamamladı. Programını açıklayan Liman-İş Sendikası da Gündoğdu mitinginden önce 1Mayıs’ı Aliağa’da, örgütlü oldukları işyerlerindeki işçilerle birlikte kutlayacaklarını söyledi.
Liman-İş İzmir Şube Başkanı Serdar Akdoğan, 1 Mayıs’ta öne çıkan taleplerden birinin kıdem tazminatının fona devredilmemesi olduğunu söyledi. İkinci olarak güvenli çalışma istediklerini dile getiren Akdoğan, “Bu güvenli çalışmanın içerisine sendikasızlaştırma modeli ile birlikte işçi arkadaşları tehdit etmek, onları anayasal haklarından mahrum bırakmak var. Bizler 1 Mayıs’ta işverenin bu tür eylemlerine karşı da bir duruş sergileyeceğiz” dedi.
“Taleplerimiz güvenli çalışma, iş sağlığı iş güvenliği. Ancak böylesi bir dönemde yeniden söylüyoruz, kıdem tazminatı son kalemizdir, bu da çok önemli bir talebimiz olacak. Ayrıca EYT yasasının çıkmasını da istiyoruz” diye konuşan Akdoğan, Liman-İş Sendikası İzmir Şubesi olarak Gündoğdu mitingi öncesi örgütlü işyerleriyle birlikte Aliağa’da olacaklarını söyledi.
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