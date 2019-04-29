Petrol İş'ten Sanofi İlaç Sanayi'nde grev kararı

Petrol-İş Sendikası Trakya Şubesi, Lüleburgaz’da faaliyet gösteren Sanofi İlaç Sanayi’nde grev kararı aldı.

11 Ocak’ta başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Şube Başkanı Ercan Yavuz’un verdiği bilgiye göre, şimdiye kadar 7 görüşme yapıldı. Görüşmeler süresince işçiler fabrika içinde çeşitli eylemler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde, idari maddelerde anlaşma sağlandı, ancak ücretlerle ilgili maddelerde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika yönetimi bugün (29 Nisan) grev ve grev uygulama kararı aldı.

Toplusözleşme görüşmeleri bir taraftan devam edecek. Eğer bu süre içinde de bir anlaşma sağlanamadığı takdirde, 28 Mayıs 2019 tarihinde greve çıkılacak.

Grev kararı, Şube Başkanı Ercan Yavuz ve diğer şube yöneticileriyle birlikte Genel Mali Sekreter Turgut Düşova tarafından işçilere duyuruldu. İşçiler, kararı sloganlarla karşılayarak kararlılıklarını gösterdi. (Lüleburgaz/EVRENSEL)

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