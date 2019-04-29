29 Nisan 2019 17:47

Erdoğan ile Trump, bölgedeki gelişmeleri ve ticaret hedefini konuştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefini konuştu.

Erdoğan ile Trump, bölgedeki gelişmeleri ve ticaret hedefini konuştu

ABD Başkanı Donald Trump Oval Ofis'te | Fotoğraf: Beyaz Saray (Kamu Malı)

    • Paylaş

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.

    Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

    İkili ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede 75 milyar dolarlık ticaret hedefi yeniden teyit edilmiş; atılacak adımlar değerlendirilmiştir.

    İki lider, Suriye’de yaşanan güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunarak, terörle mücadele konusunda yakın işbirliğinin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

    Sayın Cumhurbaşkanımız, Rusya Federasyonu’ndan S-400 savunma sisteminin tedariki konusunda bir çalışma grubu kurulması teklifini gündeme getirmişlerdir.

    Sayın Cumhurbaşkanımız, görüşme vesilesiyle San Diego şehrinde yaşanan silahlı saldırıyı kınayarak, muhatabının nezdinde ABD halkına başsağlığı dileklerini sunmuştur.'' (HABER MERKEZİ)

     

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Nisan ayında 81 gazeteci hakim karşısına çıktı, 6 gazeteci hapse girdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Görkemli, disiplinli ve kitlesel bir 1 mayıs için alanlara!

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Cinsel şiddet

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Peru'da eski başkanın intiharı ve Odebrecht'in yankıları

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA Playoff: Doğu Konferansı eşleşmelerine bakış

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Müzelerimiz - 5

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Hürriyetin parolası: 555K
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Avcılar emek ve demokrasi güçlerinden ortak 1 Mayıs şenliği
    Avcılar emek ve demokrasi güçlerinden ortak 1 Mayıs şenliği

    Avcılar Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu, Avcılar Belediyesi binası önünde düzenlediği şenlikle tüm emekçilere 1 Mayıs'a katılma çağrısı yaptı.

    ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ mezunlarından 1 Mayıs çağrısı
    ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ mezunlarından 1 Mayıs çağrısı

    ODTÜ öğrencileri ve ODTÜ Mezunları Derneği, Medya Topluluğunun hazırladığı video ile tüm öğrencileri 1 Mayıs'a davet etti.

    Bu hafta 4 gazeteci ve 1 yönetmen hakim karşısına çıkıyor
    Bu hafta 4 gazeteci ve 1 yönetmen hakim karşısına çıkıyor

    Bu hafta gazeteciler Adil Demirci, Alican Uludağ, Ertuğrul Mavioğlu ve Kemal Demir ile yönetmen Çayan Demirel hakim karşısına çıkacak.

    GÜNCELLENDİ
    Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü
    Alanyasporlu futbolcuların minibüsü kaza yaptı: Josef Sural öldü

    Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralan Futbolcu Josef Sural hayatını kaybetti.

    ODTÜ şenliğinin ardından: Kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusu
    ODTÜ şenliğinin ardından: Kazanılmış bir şenlikte eğlenmenin coşkusu

    Rektörlük tarafından engellenmek istenen 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği, öğrencilerin tepkisi, kararlı duruşu ve mücadelesiyle gerçekleşti.

    GÜNCELLENDİ
    İskender Bayhan: Seçim geride kaldı, hedef 1 Mayıs'a güçlü katılım
    İskender Bayhan: Seçim geride kaldı, hedef 1 Mayıs'a güçlü katılım

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile yerel seçim ve 1 Mayıs'a ilişkin tartışmaları değerlendirdik.

    Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken: Para halk için harcanmamış
    Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken: Para halk için harcanmamış

    2016’dan 31 Mart’a kadar kayyumla yönetilen borç içindeki Yenişehir Belediyesinin yeni Başkanı Belgin Diken, paranın halk için harcanmadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    DERİTEKS, Tuzla’da yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi
    DERİTEKS, Tuzla’da yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi

    Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası, Tuzla Deri Organize Sanayi’deki tüm örgütlü iş yerlerinden işçilerin katılımıyla 1 Mayıs'ı kutladı.

    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Beşiktaş, liderle puan farkını 3'e indirdi
    Süper Lig'de 30. hafta: Beşiktaş, liderle puan farkını 3'e indirdi
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    Ginko Tiyatro’dan çocuklara bir tutam soru: ‘Canavar mı? Yok mu?’
    GÜNCELLENDİ
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Premier Lig’de son dönemeç: Liverpool kazandı, City'nin rakibi Burnley
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Kocaeli 11. Kitap Fuarı açıldı
    Erdoğan ile Trump, bölgedeki gelişmeleri ve ticaret hedefini konuştu
    Erdoğan ile Trump, bölgedeki gelişmeleri ve ticaret hedefini konuştu

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde bölgedeki gelişmeleri ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefini konuştu.

    Tarımda yeni projeye eleştiri: Adı ‘milli’, sonucu bağımlı
    Tarımda yeni projeye eleştiri: Adı ‘milli’, sonucu bağımlı

    Meslek odaları ve dernekler, "Tarımda Milli Birlik Projesi" adıyla gündeme gelen yeni yapılanma girişiminini eleştirdi.

    Wikipedia’ya tam 2 yıldır erişim yok
    Wikipedia’ya tam 2 yıldır erişim yok

    Wikipedia, Türkiye’de 2 yıldır sansürlü. Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi Önderoğlu: Sansür gerekçesi yaptığınız 4-5 sayfaya değdi mi?

    Karan'dan cinsel saldırı savunması: Survivor'da bile bir şey yapmadım
    Karan'dan cinsel saldırı savunması: Survivor'da bile bir şey yapmadım

    Cinsel saldırıdan yargılanan Ümit Karan skandal sözlerle savunma yaptı: Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım.

    Barış akademisyenleri: Barış ve adalet talebi karşılanmalıdır
    Barış akademisyenleri: Barış ve adalet talebi karşılanmalıdır

    İhraç edilmelerinin yıl dönümünde barış akademisyenleri ve KHK ile ihraç edilenler Diyarbakır'da açıklama yaptı: Barış ve adalet talebi karşılanmalı.

    İspanya’da erken seçimler: Sol hükümet mümkün mü?
    İspanya’da erken seçimler: Sol hükümet mümkün mü?

    İspanya seçimlerinde sosyal demokrat PSOE birinci olurken, aşırı sağcı parti meclise girdi. Hükümet kurma denklemi ise oldukça karmaşık görünüyor.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ hazırlık öğrencileri talepleriyle 1 Mayıs alanında olacak: +1
    ODTÜ hazırlık öğrencileri talepleriyle 1 Mayıs alanında olacak: +1

    ODTÜ hazırlık sınıfı öğrencileri yayınladıkları bir video ile 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı. Mimarlık öğrencileri ise 1 Mayıs sergisi açtı.

    Bağlar Belediye Başkanına istifa çağrısı: Siz YSK’nin kayyumusunuz
    Bağlar Belediye Başkanına istifa çağrısı: Siz YSK’nin kayyumusunuz

    Bağlar’da HDP'li adaya mazbatası KHK’li olduğu gerekçesiyle verilmemişti. Eş Başkan Adayı Zübeyde Zümrüt ilk meclis toplantısında tepki gösterdi.

    Malatya’da yine evler işaretlendi
    Malatya’da yine evler işaretlendi

    Malatya'da Hacıabdi Mahallesi'nde bazı dairelerin kapıları işaretlendi.

    EMEP İzmir’de 1 Mayıs piknikleri düzenledi
    EMEP İzmir’de 1 Mayıs piknikleri düzenledi

    Emek Partisi İzmir’in farklı ilçelerinde piknikler düzenleyerek işçi ve emekçilere 1 Mayıs’a katılım çağrısı yaptı.

    İZSU çalışanları yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi
    İZSU çalışanları yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin Baloçova'daki İZSU Hizmet binasında çalışan emekçiler yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

    Bolu'da bir skandal daha: Kardeşini belediye çalışanı gibi göstermiş
    Bolu'da bir skandal daha: Kardeşini belediye çalışanı gibi göstermiş

    Bolu Belediyesinde 6 üst düzey görevi birden yürütüp maaş alan Serkan Ilgaz’ın kız kardeşini de belediyede çalışıyor gibi gösterdiği iddia edildi.

    Cezaevlerindeki açlık grevi ölüm orucuna dönüyor
    Cezaevlerindeki açlık grevi ölüm orucuna dönüyor

    135 gündür açlık grevi yapan tutuklulardan 15'i yarından itibaren “ölüm orucuna” başlayacak.

    Öykü Arin için umut dolu hafta
    Öykü Arin için umut dolu hafta

    Lösemi nedeniyle ilik nakli olan Öykü Arin için bu hafta naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek.

    Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar
    Sancaktepe'de parkta korkutan çatlaklar

    İstanbul Sancaktepe'de bir ilkokulun yanındaki parkta çökme nedeniyle çatlaklar oluştu. Park kullanıma kapatıldı.

    İzmir'de toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı
    İzmir'de toplu ulaşımda yüzde 50 indirim uygulaması başladı

    İzmir’de toplu ulaşımda 06.00 ile 07.00 saatleri arasında yüzde 50 indirim uygulaması bugün başladı.