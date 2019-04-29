DERİTEKS, Tuzla’da yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi

Türk-İş’e bağlı DERİTEKS'e üye işçiler, 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi Tuzla Deri Organize Sanayi’deki tüm örgütlü iş yerlerinden işçilerin katılımıyla yerel 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Deri işçileri, 1 Mayıs günü talepleriyle Türk-İş’in işaret ettiği Kocaeli’de olacak.

DERİTEKS’in çağrısıyla bir araya gelen yaklaşık 600 deri ve tekstil işçisi, 1 Mayıs öncesi gerçekleştirdikleri kutlamada kıdem tazminatının gasbedilmek istenmesine ve 1 Mayıs’ın konfederasyon düzeyinde ortaklaştırılamamasına tepki gösterdi. Etkinliğe Emek Partisi İstanbul İl Yöneticisi Ali Doğan ve parti üyeleri de katıldı. Etkinlikte “Kıdeme uzanan elleri kıracağız”, “Hükümet yasanı al başına çal”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Her yer Taksim her yer 1 Mayıs”, “Tazminat hakkımız gasbedilemez” sloganları atıldı.

"HER ZAMANKİNDEN FAZLA SES ÇIKMALI"

Burada işçilere seslenen DERİTEKS Genel Başkanı Musa Servi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın işaret ettiği kıdem tazminatının fona devrine işaret ederek, “İktidar kıdem tazminatımızı da fona devrederek işverenlere kaynak aktarmaya çalışıyor. Bizim buna müsaade etmemiz mümkün değil. 1 Mayıs’a çoluk çocuğumuzla katılmamız gerekir. Güçlü mesaj verirsek geri adım atacaklar” dedi.

Kıdem tazminatının fona devredilmesi hakkında sendikalardan tepki geldiğini kaydeden Servi, “Kıdem tazminatı almayanlar için bir düzenleme yapılabilir. Kıdem tazminatı aynı zamanda iş güvencesidir. Kıdem tazminatının fona devredilmemesi için eskiden daha çok haykırmamız gerekir” diye konuştu. Servi, 1 Mayıs’ın ortak kutlanmayacak olmasını da eleştirdi.

"ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDE ENGELLER VAR"

Örgütlenmenin önündeki engellerin de kaldırılması gerektiğini söyleyen Servi, “90 bin olan deri işçinin çalıştığı deri iş kolu ile 1 milyon işçinin çalıştığı tekstil iş kolunu birleştirdiler. Bunun kazanılmış bir hakkın kaybedilmesi olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini defalarca söyledik” dedi. Servi, 1 Mayıs sonrasında sendikal baraj engeline karşı TBMM’de görüşme yapacaklarını da söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

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