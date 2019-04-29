TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız

İsmail AFACAN

İstanbul

1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü için son hazırlıklar tamamlanmak üzere. Sendikalar, demokratik kitle örgütleri, partiler talepleriyle 1 Mayıs meydanlarını dolduracak.

Yazarlar ise meslek örgütleri ve dernekleriyle 1 Mayıs’ta taleplerini dile getirecek. Krize, işsizliğe, emek sömürüsüne karşı çıkarken düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını isteyecek.

Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) ve PEN Türkiye'de kitlesini 1 Mayıs’a çağırdı.

TYS Genel Başkanı Mustafa Köz, “Kalbiyle ve vicdanıyla düşünen yazarlar da bir işçidir. Yazarların yanında olacağı yer de işçilerin yanıdır” derken PEN Türkiye İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan ise “Yıllardır 1 Mayıs alanlarında olduk, oluyoruz, olacağız” ifadelerini kullandı.

“YAZARLAR DA BİR İŞÇİDİR”

“Bir toplu iğneyi yerden kaldırmakla bir vinci inşaatın en üst katına kaldırmak arasında emek yönünden hiçbir fark yok. Değerli olan insanın emekle düşünmesi. Bunun için yeryüzünün emekle var olacağını bilerek davranmak ve örgütlülük içinde olmak önemlidir. Bu örgütlüğün bir parçası işçilerse bir parçası da onların yanında olan, onları yazan, onlarla düşünen yazarlardır” diyen TYS Genel Başkanı Mustafa Köz, “Bu anlamda yazarlara hem ülkenin tarihsel sürecinde, yeryüzünün geldiği noktada görevler düşmektedir. Çünkü biz biliyoruz ki kalbiyle ve vicdanıyla düşünen yazarlar da bir işçidir. Bir şair, bir romancı, bir öykücü aynı zamanda bir işçidir. Yanında olacağı yer de işçilerin yanıdır. Bütün 1 Mayıslar da bunun için önemli bir araçtır, iletişim noktasıdır. 1 Mayıslarda Türkiye Yazarlar Sendikası 45 yıldır işçilerle birlikte oldu. Her 1 Mayıs’ta aynı heyecanı ve emek coşkusunu yaşadığı gibi yaşadık. Bu yılda onlarla olacağız. Tüm yazarları, tüm sanatçıları 1 Mayıs’ta Türkiye Yazarlar Sendikasının yanında olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN...”

PEN Türkiye İkinci Başkanı Halil İbrahim Özcan ise “Yıllardır 1 Mayıs alanlarında olduk, oluyoruz, olacağız. Ülkemizin geleceği için emekçi kitlelerle birlikte olmak bizim görevimiz. 1 Mayıslarda ‘Kalemlerin Yürüyüşü’ olarak adlandırdığımız kortejimizde taleplerimizi dile getiriyoruz. 1 Mayıs’ta Türkiye Yazarlar Sendikası ile birlikte yürüyeceğiz” dedi.

“Alanlarda bütün emekçilerle birlikte dünyanın neresinde olursa olsun düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını isteyeceğiz” diyen Özcan, “Bu nedenle yazarların hem daha fazla bir araya gelmesi hem de cümlelerini hayat adına kurması gerekiyor. Yazarların kurduğu bu cümleler düşünce ve ifade özgürlüğünün üstündeki bütün gölgelerin kaldırılmasına yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.