Muhsin Ertuğrul ölümünün 40. yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Şehir tiyatroları kurucusu, usta yönetmen, Oyuncu Muhsin Ertuğrul, ölümünün 40. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Fotoğraf: İBB Şehir Tiyatroları
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Şehir tiyatroları kurucusu, usta yönetmen, oyuncu, yazar, çevirmen Muhsin Ertuğrul’u ölümünün 40. yıl dönümünde mezarı başında andı.
Zincirlikuyu Mezarlığında bugün yapılan anma törenine, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Müdür Yardımcıları Ceyhun Ünlü, Mehmet Karaosmanoğlu, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Kubilay Karslıoğlu, Bakırköy Belediye Tiyatrosunu temsilen Didem Germen, sanatçılar Emin And, Uğurtan Atakan, Ümit Denizer, Hakan Güner, Caner Çandarlı, Can Kolukısa, Serdar Orçin, Selçuk Yüksel, Aslı Şahin, Onur Demircan, Şehir Tiyatroları çalışanları, tiyatro ve sinema sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve konuklar katıldı.
Törende, sırasıyla Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Emin And, Ümit Denizer, Aslı Şahin ve Selçuk Yüksel birer konuşma yaptı. Tören, Muhsin Ertuğrul’un sevenlerinin mezara karanfil bırakmasıyla sona erdi. (KÜLTÜR SERVİSİ)