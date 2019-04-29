Norveç'te işçi ve emekçiler 1 Mayıs’a hazırlanıyor

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olan 1 Mayıs, birçok ülkede olduğu gibi Norveç’te de her yıl coşkulu bir şekilde kutlanıyor.

Bu yıl da başkent Oslo’nun yanı sıra Trondheim, Bergen, Stavanger gibi büyük kentler ve birçok farklı bölgede kutlama ve mitingler gerçekleştirilecek.

Başkent Oslo’da emekçiler "Artan farklılıklara, bütçe kesintilerine hayır; kızıl-yeşil ittifakına oy ver" temel sloganıyla yürüyecek. Oslo’da ortaklaşılan diğer sloganlar: "Toplu sözleşmeleri güçlendir", "Spekter, Virke ve NHO’nun (patron örgütleri) saldırılarını iade et", "Adil yeniden yapılandırma", "Herkes için konut", "Yeni soğuk savaşı durdur; Nükleer silahları yasakla", "Filistin’i tanı, İsrail’i boykot et", "Eşit işe eşit ücret" ve "Günde 6 haftada 30 saatlik iş günü".