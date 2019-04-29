Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden memur alımlarına dair açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB), bazı İnternet sitelerinde yer alan "Belediye memur alımlarını iptal etti" haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 387 memur alımının iptalinin bakanlığın onayı ile seçimden iki gün önce yapıldığı ve haberin kamuoyunu maniple etmeye yönelik hazırlanmış gerçek dışı haberler olduğu belirtildi.

Memur alımlarının, seçimlerden iki gün önce bakanlık onayı ile iptal edildiğinin belirtildiği açıklamada, “Göreve başladığımız 16 Nisan 2019 tarihinden itibaren yaptığımız incelemeler doğrultusunda önceki yönetim tarafından personel ihtiyacının karşılanması için 13.09.2018 tarihinde Meclis kararı alınmıştır. Karara istinaden 15.01.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilen üst yazıyla personel ihtiyacının karşılanması için gerekli izinlerin verilmesi talep edilmiştir. Memur alımına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında 20 Şubat 2019 tarihinde 387 memur alım ilanı yayımlanmış ve söz konusu ilana başvurular 20 Şubat ile 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınmıştır” denildi.

Sözlü sınava alınacak adayların 7 Mart 2019 ile 10 Mart 2019 tarihleri arasında açıklanacağı belirtilmesine rağmen sonuçların açıklanmadığını ve söz konusu memur alımı izninin 29.03.2019 tarihli ve 75967 sayılı Bakanlık onayı ile iptal edildiğinin belirtildiği açıklamada “Bazı basın yayın organları tarafından yayımlanan haberler gerçek dışı ve yalan haberdir” denildi. (Diyarbakır/EVRENSEL)