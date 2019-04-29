İzmir'de içinde kedilerin bulunduğu yuva yakıldı: 2 kedi öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir parkta kedilerin barınması için konulan ahşap yuvalar yakıldı, 2 kedi yaşamını yitirdi.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, Karşıyaka Belediyesinin 2 yıl önce Yalı Mahallesi'nde bulunan Sedat Kahraman Parkı içerisine koyduğu ahşap kedi yuvaları, geçtiğimiz hafta sonu kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yakıldı. Mahalle halkının beslediği yaklaşık 20 kediden 2'si yanarak yaşamını yitirdi. Saldırıya tepki gösteren mahalle halkı, Bostanlı Polis Karakoluna giderek şikayette "bulundu.

"CEZASIZ KALMASIN"

Sevda Zeren adlı yurttaş, mahallede yaşayan arkadaşlarıyla kedilere beraber baktıklarını, pazar günü sabah karşılaştıkları manzara karşısında hâlâ üzgün olduklarını söyledi. Kedilerin yanarak yaşamını yitirdiğini görünce dakikalarca ağladıklarını belirten Zeren, "Bunu yapan insan değil. Bunu hayvanlara yapan yarın insanlara da yapar. Ne gerekiyorsa yaptık.Tüm arkadaşlarla gidip şikayetçi olduk. Kedileri kim böyle yaktıysa onları da Allah yaksın." dedi.

Pelin Zeren ise bakımını üstlendikleri hayvanların bu şekilde yaşamını yitirmesine çok üzüldüğünü, olayın yaşandığı günden bu yana parka gelemediğini ifade etti. Öldürülen kedilerin bir tanesinin hamile olduğunu dile getiren Zeren, "Bizim de içimiz yandı. Hayvan koruma dernekleri ve hayvanseverler çabalıyor. Hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili yasanın bir ön önce çıkmasını istiyorum. Yasa çıkmadığı sürece bu vahşet devam mı edecek? Bu olaylar cezasız kalmasın. Ben de şikayette bulundum. O kişi ya da kişilerin ceza almasını istiyorum." diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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