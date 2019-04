Rusya’dan yeni şart: Domates kotasına karşılık et

Türkiye’den Rusya Federasyonu’na domates ihracatında yine kriz yaşanıyor. Rus yetkililer, Türkiye’ye tanınan 100 bin tonluk kotanın dolduğunu gerekçe göstererek geçtiğimiz günlerde Türkiye’den ihraç edilen domateslerin ülkeye girişine izin vermedi.

Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşavirliğinin devreye girmesi ile gümrük kapılarında bekleyen domatesler ülkeye alındı. Ancak, kotası artırılmazsa ihracat yeniden durabilir.

Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın verdiği bilgiye göre kotanın artırılması için Rusya, Türkiye’ye kırmızı et ihracatı şartı öne sürüyor.

ET İTHALATI OLMADIKÇA RUSYA ZORLUK ÇIKARIYOR

Yıldırım, Rusya ile yaşanan yeni gelişmeyi kaleme aldı. Buna göre Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden Akdeniz, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Ege, İstanbul ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine gönderilen 63534806-452.01 sayılı, “Rusya Federasyonu’na domates ihracatı” başlıklı yazıda domates kotasının 150 bin tona çıkarılması için çalışmaların devam ettiği ifade ediliyor.

Rus yetkililer geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye kırmızı et ihracatı için Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu yetkilileri ile görüşmeler yaptı. Ancak et ithalatı için henüz somut adım atılmadı. Rus yetkililerin, Türkiye’den gelen domateslerin ülkeye girişine zorluk çıkarmaları et ithalatının yapılmamasına bağlanıyor. (İSTANBUL)