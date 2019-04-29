Barış akademisyenleri: Barış ve adalet talebi karşılanmalıdır
İhraç edilmelerinin yıl dönümünde barış akademisyenleri ve KHK ile ihraç edilenler Diyarbakır'da açıklama yaptı: Barış ve adalet talebi karşılanmalı.
Fotoğraf: Evrensel
Amed İhraçlar Platformu, Diyarbakır’da aralarında Barış Akademisyenlerinin de olduğu 689 sayılı KHK ile ihraçların ikinci yıl dönümünde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Eğitim Sen 1 No’lu Şube’de yapılan açıklamayı ihraç edilen akademisyen Alaattin Selçuk Ertekin okudu. Bölge’de yaşananlara karşı sessiz kalamadıklarını belirten Ertekin, Barış Bildirisi’ne imza atmanın barış için çözüm arayışı çağrısı olduğunu ifade etti. Ertekin, bildiriyi imzaladıktan sonra başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef göstermesiyle kendilerine yönelik bir linç kampanyasının başlatıldığını ve ardından ihraçların başladığını söyleyerek, ihraçların akademik kıyım olduğunu belirtti.
“BU HUKUK VE İNSANLIK DIŞI UYGULAMA SON BULMALIDIR”
Ertekin, ihraç edilenler olarak taleplerini de şu şekilde sıraladı:
- OHAL Komisyonu tamamen ortadan kaldırılmalı ve bir yasal düzenleme ile KHK’liler işlerine hemen iade edilmelidir,
- İade edilenlerin, tüm özlük, sosyal ve ekonomik haklarının iadesine, memuriyetten ihraç edildiği süreye ilişkin olarak emekli sandığı keseneklerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmelidir,
- KHK’lilere ve yakınlarına pasaport yasağı devam etmektedir. Binlerce bilim insanı yurt dışındaki üniversitelerden çağrıldığı halde tahdit sebebiyle gidememektedir,
- KHK’li öğrenciler pasaportları iptal edildiği için yurt dışındaki eğitimlerine devam edememektedirler,
- Eğitim hakkının önündeki engeller derhal kaldırılmalıdır,
- Birçok akademisyenin makaleleri bilimsel dergilerden ya da kitaplardan çıkartılmaktadır. Bu uygulamanın kaldırılması gerekmektedir,
- Yeni bir cezalandırma yöntemi olarak (suçun şahsiliği ilkesi ihlal edilerek) KHK’li yakınlarının güvenlik soruşturmaları nedeniyle işe alınmama durumuna son verilmelidir,
- KHK’liler hak ettikleri halde emekli olamamakta veya emekli olsalar da emeklilik ikramiyelerini alamamaktadırlar. Bu hukuk ve insanlık dışı uygulama derhal sonlandırılmalıdır. (Diyarbakır/EVRENSEL)