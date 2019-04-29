Barış akademisyenleri: Barış ve adalet talebi karşılanmalıdır

Amed İhraçlar Platformu, Diyarbakır’da aralarında Barış Akademisyenlerinin de olduğu 689 sayılı KHK ile ihraçların ikinci yıl dönümünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eğitim Sen 1 No’lu Şube’de yapılan açıklamayı ihraç edilen akademisyen Alaattin Selçuk Ertekin okudu. Bölge’de yaşananlara karşı sessiz kalamadıklarını belirten Ertekin, Barış Bildirisi’ne imza atmanın barış için çözüm arayışı çağrısı olduğunu ifade etti. Ertekin, bildiriyi imzaladıktan sonra başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef göstermesiyle kendilerine yönelik bir linç kampanyasının başlatıldığını ve ardından ihraçların başladığını söyleyerek, ihraçların akademik kıyım olduğunu belirtti.

“BU HUKUK VE İNSANLIK DIŞI UYGULAMA SON BULMALIDIR”

Ertekin, ihraç edilenler olarak taleplerini de şu şekilde sıraladı: