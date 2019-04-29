Af Örgütü’den Londra ofisindeki eyleme ilişkin açıklama

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, açlık grevi sürecine ilişkin Londra’daki Uluslararası Sekretarya ofisinde yaşanan eyleme dair yazılı açıklama yaptı.

Uluslararası Af Örgütü’nün hapishanelerde hücre hapsi, tecrit ve izolasyona kesinlikle karşı olduğunun belirtildiği açıklamada, “24 Nisan 2019 tarihinde, Londra’daki Uluslararası Sekretarya ofisimize gelen bir grup protestocu, açlık grevi ve tecrit konuları ile ilgili oturma eylemi başlattı. Uluslararası Sekretaryamız, binaya izinsiz girilmesini istenmeyen bir durum olarak görse de, tüm insan hakları ihlallerin bildiren kişi veya gruplara olduğu gibi diyalog kapısını açık tuttu” ifadelerine yer verildi.

Lobideki eylemin barışçıl olarak sürdüğü müddetçe müdahale olmayacağının ifade edildiği açıklamada, “Buna rağmen üzülerek belirtmeliyiz ki, protesto barışçıl niteliğini kaybetmiştir” denildi. Bir güvenlik görevlisinin tartaklandığını, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğini tehdit eden durum sonrasında polis çağırmak zorunda kaldıklarını belirten açıklama metninde, “Uluslararası Af Örgütü gözaltına alınanların durumu konusunda yetkililerle irtibattadır ve bu açıklamayı yeni bilgi edinildikçe güncelleyecektir” denildi.

AF ÖRGÜTÜ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Gözaltı sonrası açıklama yaparak Uluslararası Af Örgütünü eleştiren ve kınama metni yayınlayan Britanya Kürt Halk Meclisi ise şu ifadeleri dile getirmişti: "Uluslararası Af Örgütü'nün kendi sorumluluk alanına giren bir konuda, sessizliğini kınamak, görevlerini hatırlatmak amaçlı yaptığımız barışçıl eyleme insanlık dışı bir tarzda yaklaşılmıştır. Uluslararası Af Örgütü tecriti protesto eden eylemcilere üç gündür tecrit uygulamıştır.” Yapılan açıklamada İngiliz polisinin tutumu da kınanmıştı. (HABER MERKEZİ)