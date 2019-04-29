İskender Bayhan: Seçim geride kaldı, hedef 1 Mayıs'a güçlü katılım
EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile yerel seçim ve 1 Mayıs'a ilişkin tartışmaları değerlendirdik.
29 Nisan 2019 14:58Son Güncellenme Tarihi: 29 Nisan 2019 18:31
Emek Partisi MYK Üyesi İskender Bayhan Gündem Özel'de Zeliş Irmak'ın sorularını yanıtladı. Bayhan ile yerel seçim sonuçlarına yapılan itirazlarla ilgili tartışmaları, AKP'nin Kızılcahamam kampında verilen mesajları, Binali Yıldırım'ı, 1 Mayıs'a doğru Devlet Bahçelinin tehdit içeren açıklamalarını, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs taleplerini konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
ETİKETLER: yerel seçim1 Mayısİskender BayhanGündem Özel
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