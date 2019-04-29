Malatya’da yine evler işaretlendi

Kıvılcım EFTELYA

Malatya

Malatya'da Hacıabdi Mahallesi Gülbeyaz Sokak’ta bir sitedeki bazı evlerin kapıları işaretlendi. Binada bulunan 8 daireden 5’i işaretlenirken, durumu hemen polise bildiren site halkı yaşananlardan tedirgin.

Sitede yaşayan yurttaşlardan biri, “20 yıldır buradayım, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Komşularımızla gayet iyi bir şekilde geçiniyoruz, herhangi bir sorun yaşamadık” dedi. Polise durumu bildirdiklerini ancak kendilerine emniyetten bilgi verilmediğini söyleyen vatandaş “Savcılığa tekrar suç duyurusunda bulunmayı düşünüyoruz. Site olarak da bu durumu değerlendirmek üzere toplantı yapacağız” dedi.

Binada yaşayan bir başka vatandaş da “Komşulardan biri gece geç vakitte ses duymuş ancak korktuğu için kapıyı kilitlemiş, bakmamış. Polis de geldi, kapılardan numune aldıktan sonra kapıları silmemizi istediler.” dedi. Olayın yaşanmasının ardından tedirgin olduklarını söyleyen vatandaşlar “Bir an önce bu durumun çözülmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. 2017'nin kasım ayında da Malatya’da Cemal Gürsel Mahallesi’nde 13 evin kapı ve duvarlarına kırmızı boya ile çarpı işareti yapılmıştı.