EMEP İzmir’de 1 Mayıs piknikleri düzenledi

İzmir’de Emek Partisi (EMEP) Bornova, Buca, Gaziemir ve Balçova ilçe örgütleri 1 Mayıs öncesi piknik düzenleyerek ekonomik krize, işsizliğe, kıdem tazminatının gaspına karşı 1 Mayıs'a katılım çağrısı yaptı.

EMEP Buca ve Gaziemir ilçe örgütleri Sarnıç Piknik alanında 1 Mayıs'a hazırlık pikniği düzenledi. Piknikte konuşma yapan EMEP İl Başkanı Emine Uyar, ekonomik krize, işsizliğe, kıdem tazminatının gaspına karşı 1 Mayıs'a katılım çağrısı yaparak, “Kutuplaştırma ve ayrıştırmayı ortadan kaldıracak şeyi taleplerimiz için yan yana gelerek mücadele etmek, 1 Mayıs’ın birlik, mücadele ve dayanışma çağrısı olacaktır. O zaman taleplerimiz için yaygın, birleşik ve güçlü bir 1 Mayıs için kolları sıvayalım” dedi. Piknik çeşitli etkinliklerle son buldu.

Fotoğraf: Evrensel

KRİZ ORTAMINDA 1 MAYIS

EMEP Bornova İlçe Örgütü ise Balçova Kent Ormanında 1 Mayıs pikniği düzenledi. Piknikte konuşan EMEP Bornova İlçe Başkanı Nuray Öztürk Çetin ekonomik kriz ortamında 1 Mayıs'a gidildiğine dikkat çekerek, “Baskı, eşitsizlikler ve hukuksuzluklarla dolu bir yerel seçimi atlattık. AKP gücü elinden bırakmamak için her türlü hukuksuzluğu yaptı ancak sonuçları itibariyle AKP iktidarı geriledi diyebiliriz. Şimdi kriz koşullarında 1 Mayıs'a gidiyoruz. Ve kriz giderek derinleşiyor. İşten çıkarmalar arttı, ücretler eridi, işçi ve emekçiler pazara dahi gidemez hale geldi. Türkiye cumhuriyet tarihinin en büyük işsizlik oranlarını yaşıyor. Neredeyse 8 milyon işsiz var” dedi.

“Sermayenin krizi işçi ve emekçilerin üzerine boca edilmeye çalışılıyor” diyen Öztürk, “Baskılar, hukuksuzluklar giderek arttı. En ufak bir hak talebi şiddetle batırılıyor. Kadınlar öldürülüyor, çocuklar istismara maruz kalıyor. Bu koşullarda 1 Mayıs’a gidiyoruz ve mücadelemizi yükselteceğiz. Bize düşen buradaki dayanışmamızdan aldığımız güçle, işyerlerimizde mahallemizde daha çok insanı kendi talepleri etrafında 1 Mayıs'a katmak” şeklinde konuştu. Piknik çeşitli etkinliklerle son buldu.

EMEP Balçova İlçe Örgütü Balçova Kent Ormanında 1 Mayıs pikniği düzenledi. Piknikte 1 Mayıs’ta ekonomik krize, işsizliğe, kıdem tazminatının gaspına karşı mücadeleyi büyütme çağrısı yapıldı.

Fotoğraf: Evrensel

PETROL-İŞ ALİAĞA ŞUBESİ 1 MAYIS ÖNCESİ DAYANIŞMA PİKNİĞİ DÜZENLEDİ

Petrol-İş üyesi işçiler de 1 Mayıs öncesi düzenledikleri dayanışma pikniğinde “Kıdem Tazminatımıza yönelik saldırılara karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi.

Piknikte konuşan Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay Tüpraş ve Ravago’da devam eden TİS sürecine değinerek “Üç aydır devam eden toplu iş sözleşmesi süreçlerinde yaşanan sıkıntılara karşı hep birlikte alanlarda olacağız. 40 yıldır kazanılmış haklarımızı gasp etmek isteyen Tüpraş işverenine cevabımızı 1 Mayıs alanlarında da vereceğiz. Asla yılgınlık yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Oktay 1 Mayıs’ta Aliağa Demokrasi Meydanı’nda olacaklarını dile getirerek “Kıdem Tazminatı elimizde kalan son kalemiz. O kaleyi savunmak için Aliağa’da çalışan işçiler emekçiler, Demokrasi Meydanında olacak” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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