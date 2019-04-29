İZSU çalışanları yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Baloçova'daki İZSU Hizmet binasında çalışan emekçiler sendikaları Tüm Bel Sen'in çağrısıyla yerel 1 Mayıs kutlaması düzenledi. Kutlamada taleplerini ifade eden kamu emekçileri, 1 mayıs günü Gündoğdu meydanında yapılacak kutlamaya da çağrı yaptı.

“Krizin yükünü bize kesmek isteyenlere, hayatımızı sömürü, savaş, baskı ve şiddet politikaları ile yaşanmaz hale getirenlere karşı İnsanca yaşamak, insanca çalışmak için her yer mücadele, her yer 1 Mayıs!” diyerek 1 Mayıs mitingine çağrı yapan Tüm Bel-Sen İzsu İş Yeri Temsilciliği Balçova Belediyesi hizmet binasında 1 Mayıs’ı kutladı.

Sinevizyon gösteriminin yapıldığı kutlamada 1 Mayıs’ın tarihsel önemi anlatıldı. Sinevizyon gösterisinin ardından kıdem tazminatının gasp edilmeye çalışılması ve zorunlu BES uygulamasına karşı iş yerlerinde birleşik bir mücadele örülmesinin gerekliliği vurgulandı.

15 Mayıs sonrası yetkili sendika olarak toplu sözleşme masasına oturmak için mücadele veren emekçiler, sosyal denge tazminatı, ikramiye ve çeşitli sosyal haklarının ilçe belediyelerinin haklarıyla eşitlenmesi taleplerini ve mücadele olanaklarını konuşarak güçlü 1 Mayıs çağrısı yaptı. (İzmir/EVRENSEL)

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