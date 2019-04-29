29 Nisan 2019 12:14

Bolu'da bir skandal daha: Kardeşini belediye çalışanı gibi göstermiş

Bolu Belediyesi’nde 6 üst düzey görevi birden yürütüp maaş alan Serkan Ilgaz’ın kız kardeşini de belediyede çalışıyor gibi gösterdiği iddia edildi.

Bolu'da bir skandal daha: Kardeşini belediye çalışanı gibi göstermiş

Fotoğraf Facebook'tan alınmıştır.

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    Bolu Belediyesi’nin CHP’ye geçmesinin ardından 6 üst düzey görevi birden yürüttüğü ve maaş aldığı gerekçesiyle görevlerinden alınarak itfaiye eri kadrosuna geri gönderilen Serkan Ilgaz’ın şehir dışındaki kız kardeşini de belediyede çalışıyor gibi gösterdiği iddia edildi. 

    AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler’in çalışmadığı halde Bolu Belediyesi’nden maaş aldığının anlaşılmasının ardından itfaiye eri skandalı ortaya çıktı. 

    Belediye ve bağlı şirketlerdeki incelemeler sürerken, 10 yıl önce itfaiye eri kadrosuyla işe alınan Serkan Ilgaz’ın; özel kalem müdür vekilliği, insan kaynakları birim sorumluluğu, belediye bünyesindeki “Tabiatın Kalbi Bolu” şirketinin yönetim kurulu üyeliği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, belediye bilişim birim sorumluluğu ve halk ekmek fırın müdür vekilliği görevlerinin hepsini birden yürüttüğü belirlendi.

    Bolu Belediyesi bünyesindeki Tabiatın Kalbi Bolu şirketinden 10 bin lira maaş aldığı belirtilen Serkan Ilgaz’ın, ayrıca 6 ayrı biriminden de ayrı ayrı maaşlar aldığı kaydedildi. Eski AKP’li belediye başkanı Alaaddin Yılmaz’ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen Ilgaz, Tanju Özcan’ın talimatıyla 10 yıl önce göreve başladığı itfaiye eri kadrosuna gönderildi.

    Cumhuriyet’in haberine göre; eşi Merve Ilgaz da Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosunda görünen Ilgaz’ın Bolu dışında ikamet eden kız kardeşine de belediyede çalışıyor gibi gösterilip maaş ödendiği iddia edildi. Ilgaz’ın ayrıca Belediye’nin kiralık araçlarından biriyle Düzce’de kaza yaptığı, araçta meydana gelen hasarı ve kaza masraflarını belediyenin kasasından ödettirdiği belirlendi.

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