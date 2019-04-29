29 Nisan 2019 12:07
Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: Ölen ya da yaralanan olmadı
Hindistan’da bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Hindistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı
Fotoğraf: DHA
Hindistan’da Delhi’nin güneybatısında bulunan Naraina Endüstri Bölgesi’ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
Yerel saat ile 11.37 civarı başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk etti. Yangında ölü ya da yaralıların olmadığı ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Yetkililer, zehirlenme ihtimaline karşı halkı bölgeden uzak kalması yönünde ikaz ediyor. (Hindistan/DHA)
ETİKETLER: Hindistan
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