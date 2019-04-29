Hindistan’da kimya fabrikasında yangın: Ölen ya da yaralanan olmadı

Hindistan’da Delhi’nin güneybatısında bulunan Naraina Endüstri Bölgesi’ndeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Hindistan'da kimya fabrikasında yangın çıktı Fotoğraf: DHA

Yerel saat ile 11.37 civarı başlayan yangın sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk etti. Yangında ölü ya da yaralıların olmadığı ve yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, zehirlenme ihtimaline karşı halkı bölgeden uzak kalması yönünde ikaz ediyor. (Hindistan/DHA)