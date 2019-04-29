Öykü Arin için umut dolu hafta

İzmir'de geçen yılın Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yüzde 50 uyumlu ilik naklinin üzerinden 11 gün geçti. Anne Yazıcı, umut dolu bir haftaya girdiklerini belirterek, “Umutlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız bizimle olsun ve evet artık saçları hızla dökülmeye başladı” dedi.

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yılın Kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı koyuldu. Tanıdan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' sloganıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde binlerce kişi, kök hücre bağışında bulundu. Ancak çok sayıda örnek Sağlık Bakanlığı tarafından incelenmezken; incelenen örnekler arasında da Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisine devam edilen Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında mutlu haber gelmeyince daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın, küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verdi.

NAKİL SÜRECİ 11 NİSAN'DA BAŞLADI

Tedavisi süren Öykü Arin için 11 Nisan Perşembe günü nakil süreci başlatıldı. Kan değerleri ölçülen ve genel sağlık taramasından geçen Eylem Şen Yazıcı’nın 1 hafta gözetim altında tutularak, değerleri takip edildi. Eylem Şen Yazıcı'dan 18 Nisan akşamı 2 saat süren işlemle kök hücreler ameliyathane ortamında toplandı. Anneden alınan kök hücreler, Öykü Arin için uygun hale getirilip nakledildi.

28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR

Anne-kız, 28 gün steril odada kalacak ve naklin başarılı olup, olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası devam ediyor.

'SAÇLARI HIZLA DÖKÜLMEYE BAŞLADI'

Sosyal medya hesabından son durumla ilgili paylaşım yapan Eylem Şen Yazıcı, umut dolu haftaya girdiklerini kaydetti. Öykü Arin'in sağlığına dair çok sayıda soru geldiğini aktaran Yazıcı, "Oldukça yoğun bir koşturmaca oluyor. Buradan hem kendi tarihimiz için günlük hem de durumu merak eden dostlar için bilgilendirme yapmış olayım. Şu ana kadar kusma, ciddi karın ağrıları, ishal ve 3 günlük ateş ile baş etti. Bunlar bu süreçte karşılaşacağını öngördüğümüz tepkilerdi. Nakil sürecine dair şu ana kadar ciddi bir sorun olmadı. Zamanımız zorlandığı anların dışında oyunla, kitapla, gülerek, eğlenerek geçiyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren benden alınan kök hücrelerin onun iliğine yerleşmeye başladığına dair emareler bekliyor olacağız. Umutlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız bizimle olsun. Ve evet artık saçları hızla dökülmeye başladı” dedi. (Antalya/DHA)

Öykü Arin'e annesinden ilik nakli gerçekleşti