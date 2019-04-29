Cezaevlerindeki açlık grevi ölüm orucuna dönüyor

Cezaevindeki tutuklular, açlık grevini ölüm orucuna dönüştürüyor.

135 gündür açlık grevinin sürdüğü cezaevindeki PKK ve PAJK'lı tutuklular, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kırılması amacıyla başlattıkları açlık grevini bir üst aşamaya çıkararak, 30 Nisan'dan itibaren “ölüm orucuna” başlayacak. Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) geçtiği habere göre, tutuklular adına açıklama yapan Deniz Kaya, “Bu gerçeklik ışığında bizler başlatmış olduğumuz açlık grevi eylemimizi böylesine duyarsız ve insana saygısı kalmamış tüm mihraklara karşı eylemimizi bir üst aşamaya çıkararak 30 Nisan’da ölüm orucuna başlayacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.

“AÇLIK GREVLERİ DEVAM EDECEK”

Ölüm orucuna girecek 15 kişi dışında süresiz dönüşümsüz açlık grevi de devam edeceği duyuruldu.

30 Nisan’dan itibaren ölüm orucuna girecek olan 15 tutuklunun isimlerini açıkladı. Ölüm orucuna girecek tutukluların isimleri ve kaldıkları hapishaneler şu şekilde açıklandı:



Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi: Nesrin Akgül, Şükran Aydın, Zozan Çiçek.



Gebze Kadın Kapalı Cezaevi: Ardıl Çeşme, Aslı Doğan.



Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi: Ahmet Anığı, Özhan Ceyhan, Vedat Özağar, İhsan Bulut, Erol Çelik.



Diyarbakır D Tipi Cezaevi: Ergin Akhan, Enver Durmaz, Ahmet Topkaya, A. Haluk Kaplan, Ferhat Turgay.” (HABER MERKEZİ)