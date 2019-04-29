29 Nisan 2019 08:45

İBB 5 yılda 8 bin 470 kez imar görüşmüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) AKP’de olduğu 2014-2018 yılları arasında İBB Meclisi 8 bin 470 kez rant odaklı imar planlarını görüşmüş. 

İBB 5 yılda 8 bin 470 kez imar görüşmüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi | Fotoğraf: Darwinek/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

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    2014-2018 yılları arasında imar raporlarını 8 bin 470 kez görüşen AKP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, büyük deprem riskine rağmen Deprem ve Doğal Afet Komiyonu’nda sadece 70 raporu görüşmüş.

    Cumhuriyet’ten Hazal Ocak, İBB Meclisi’ne gelen ve komisyonlarda görüşülen teklif raporlarını inceledi. Haberde aktarılana göre; görüşülen 8 bin 470 imar teklifinden 2 bin 363 tanesinin tartışma yarattı ve CHP’nin ret oylarına karşın meclisten geçti. Buna karşın İstanbul’un öncelikli sorunlarından biri olan ulaşımı konuşan Ulaşım ve Trafik Komisyonu, bu sürede bin 93 rapor görüştü. Engelsiz Hayat Komisyonu’nda sadece 55 rapor görüşülürken yılan hikâyesine dönen İstanbul’un deprem sorununu görüşen Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’na ise sadece 70 rapor gitmiş. AKP’ye yakınlığıyla bilinen vakıflara verilen bedelsiz taşınmazlara ilişkin tekliflerin de gittiği Hukuk Komisyonu’nda ise bin 11 teklif görüşülmüş. 5 yılda Eğitim Komisyonu’na ise 361 dosya gitmiş.

    TARTIŞMA YARATMIŞTI

    İBB Meclisi’nde nisan ayı oturumlarında CHP tarafından verilen Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması teklifleri oy çokluğuyla reddedilmişti. AKP bu konuların zaten 2 komisyonda görüşüldüğünü savunmuştu. Çok konuşulan ve AKP’li meclis üyelerinin bahsettiği Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu’na 45, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na ise 156 dosya gitmiş.

    KADIN VE AİLE İLE İLGİLİ 18 DOSYA

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin nisan ayı 3. oturumunda uyuşturucuyla mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusu tekrar gündeme gelmiş, İBB CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı 2018 rakamlarını şöyle paylaşmıştı:

    “Evet, uyuşturucu ile mücadele konusunda İBB çalışma yürüttü. Ancak 2018’de 3 bin 141 dosya geçmiş, bunun bin 512 tanesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gitmiş. Sosyal Hizmet Komisyonu’na giden dosya sayısı sadece 49. Kadın ve aileyle ilgili sadece 18 dosya gitmiş. Sosyal hizmetlerle, kadınlarla, uyuşturucuyla ilgili bir dosya gelmemiş. Biz gerçek komisyon çalışmaları istiyoruz. Şimdi doğru bir noktaya geldiler. AKP bundan sonra bizi izlemeye devam etsin.”

    İSTANBULLU’NUN PARASI DİNCİ DERNEKLERE AKMIŞ!

    İBB tarafından hazırlanan STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’na göre dinci dernek ve vakıflar ile okullara İBB tarafından toplam 847 milyon 592 bin 858 lira harcandığı ortaya çıkmıştı. Rapordaki çarpıcı veriler şöyle:

    • TÜRGEV’e 4 bina kiralandı, 6 milyon 137 bin 884 TL’lik tahsis yapıldı. 2014 ile 2018 yılları arasında ise 8 milyon 20 bin 808 TL’lik¬ kiralama bedeli ödendi.
    • Ensar Vakfı’na 7 bina kiralandı, 12 milyon 603 bin 224 TL’lik kira tahsisi yapıldı.
    • TÜGVA’ya 10 bina kiralandı, 5 milyon 993 bin 775 TL harcandı.
    • Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 2018 yılında 5 bina kiralandı, 3 milyon 35 bin 472 TL’lik tahsis yapıldı. 2014-2018 yılları arasında yapılan kiralama bedeli 8 milyon 380 bin 931 TL’yi buldu.
    • Asitane Vakfı’na 2018’de Fatih’teki bir bina için 412 bin 920 ¬TL kira tahsisi yapıldı. Son 4 yılda ise 1 milyon 302 bin 74 TL’lik kiralama bedeli ödendi.
    • Daru’l-Fünun İlahiyat Vakfı’na 2018’de Fatih’teki bina için 272 bin 682 TL’lik tahsis yapıldı. 2014 ila 2018 yılları arasında ise 851 bin 666 TL ¬ kiralama bedeli ödendi.
    • İBB’nin 15 milyon TL’yi aşkın destek verdiği diğer vakıflar ise raporda şöyle sıralandı:
    • İHH-İnsani Yardım Vakfı, İsmailağa Vakfı, Gülistan Kuran Kursu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği, Fatih’in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği, İstanbul Din Görevlileri Derneği, İlim Hizmet Araştırma Vakfı, Vakt-i Kıraat Derneği, Yedi Hilal Derneği. (HABER MERKEZİ)

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