Akdeniz ve Arguvan'da deprem meydana geldi

Akdeniz'de, saat 07.43'te 4,8, saat 08.00'de de 3,8 büyüklüklerinde art arda iki deprem meydana geldi. Malatya’nın Arguvan ilçesinde de Richter ölçeğine göre 3,2 büyüklüğünde deprem oldu.

MARMARİS SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.43'te, Akdeniz'de, Marmaris'in 144 kilometre açığında Richter Ölçeği'ne göre 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Saat 08.00'de ise yine Akdeniz'de, Marmaris'in 158 kilometre açığında, 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntının da yerin 38 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Marmaris'te an itibarıyla depremden kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." dedi.

ARGUVDAN'DA YİNE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Malatya'nın Arguvan ilçesi olarak belirlediği 3,2 büyüklüğündeki deprem, sabah saat 08.25'te meydana geldi. Yerin 6,99 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya ve diğer ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, hasara yol açmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 2.9, merkez üssünü ise Hekimhan ilçesine bağlı Kavacık köyü olarak açıkladı. (HABER MERKEZİ)