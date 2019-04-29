YSK'nin İstanbul için son kararını bu hafta vermesi bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 31 Mart’taki yerel seçimin ardından İstanbul için AKP ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazlarla ilgili son kararını en geç 3 Mayıs Cuma günü vermesi bekleniyor.

YSK, 23 Nisan’da verdiği ara kararla AKP’nin itirazlarında geçen 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için beş gün süre tanımıştı.

Kurul, AKP’nin verdiği dilekçe gereği, 26 Nisan’da da İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına karar verdi. Böylelikle, AKP’nin iddiaları doğrultusunda İstanbul’daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumu araştırıldı.

MHP’nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de 24 Nisan’da ara karar veren YSK, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarından, MHP’nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istemişti. İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulu, YSK’nin araştırılmasını istediği konuları araştırdı. Kurullara verilen beşer günlük süre gereği araştırma sonuçlarının bu hafta başından itibaren YSK’ye ulaştırılması öngörülüyor.

Beşer günlük sürenin tamamlanmasının ardından YSK üyeleri toplanarak, ilçe seçim kurullarından gelen sonuçlara göre değerlendirme yapacak. Kurulun en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesi bekleniyor. (HABER MERKEZİ)