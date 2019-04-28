Konya'da başı kesilen kadının cansız bedeni bulundu

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde bir kadının kesilmiş başı ve toprağa gömülü cansız bedeni bulundu. Bedenin 15-20 gün önce gömüldüğü tahmin ediliyor.

Olay, bugün Osmancık Mahallesi'nde Osmancık Göledi yakınında meydana geldi. Çiftçi Hacı Mehmet Koç, göletin kenarında mantar topladığı sırada, su kenarına 30 metre mesafede bir kafatası buldu. Ardından da jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede kafatasının bir kadına ait olduğunı ve halen saç bulunması nedeniyle gövdesinin de bölgede bulunabileceğini tahmin etti. Bunun üzerine bölgede çalışma başlattı. Bölgede arama yapan jandarma, herhangi bir iz bulamayınca kafatasının bulunduğu noktada kazı çalışması başlattı. Kazı sonucu kadının gövdesi de toprağa gömülü halde bulundu.

Kadının cansız bedeninin 15-20 gün önce gömüldüğü ve kafatasının köpekler tarafından toprak altından çıkarılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Kadının cansız bedeni otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. (Konya/DHA)

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