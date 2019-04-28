Top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş eden şahıs gözaltına alındı
Kütahya'da evinin önünde top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş edip ikisini yaralayan şahıs gözaltına alındı.
Fotoğraf: DHA
Kütahya'da 69 yaşındaki K.D., evinin önünde top oynayan çocuklara av tüfeğiyle ateş açtı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, K.D. gözaltına alındı.
Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre Sultanbağı Mahallesi’nde oturan K.D., evinin önünde top oynayan çocuklara sinirlendi. Elinde av tüfeğiyle sokağa inen K.D., çocuklar ateş edip evine kaçtı. Çocuklardan B.P. (15) ve B.K. (14) vücutlarına işaret eden saçmalarla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocukları ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olayı duyan mahalleli ise K.D.'nin evine girmeye çalıştı.
Polis, mahalleliyi güçlükle sakinleştirerek K.D.’yi gözaltına aldı. Şüpheli K.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği götürüldü.
Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (HABER MERKEZİ)
Şiddet çetelesi: Bir günde 7 çocuğa cinsel istismar, 1 kadına taciz
Fişek fiyatındaki indirime tepki: Ölümleri daha ucuza mal edecekler
İnternetten taksitle gelen silahlar ölüme doymuyor