Buldan ve Temelli'den Van'da demokrasi ittifakı çağrısı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, demokrasi ittifakı konusunda Van’da çağrıda bulundular. Van Büyükşehir Belediyesine tebrik ziyaretinde bulunan Buldan ve Temelli'yi karşılayan Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan da kayyımın belediyeye bıraktığı borcun 1 milyar 108 milyon 556 bin olduğunu duyurdu.

"DEMOKRASİ VE BARIŞIN YOLUNU AÇTIK"

Belediye önünde yapılan açıklamada konuşan Sezai Temelli, “Biz siyasetin kulvarını değiştirdik. Bu ülkeyi otoriter rejime, tekçi anlayışa mahkum eden zihniyete en güçlü yanıtı sizler verdiniz. Van’da, Amed’de, İstanbul’da verdiniz. Bu otoriter anlayışa karşı demokrasi ve barışın yolunu açtık” ifadelerine kullandı.

"AN ÖNCE TECRİDE SON VERİN"

Açlık grevinde olan DTK Eş Başkanı ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in durumuna değinen Temelli, “Bugün cezaevlerinde 3 binden fazla tutsak kritik sınırı aşmış durumda. Anneler beyaz tülbentleriyle bu kara düzene itiraz ediyorlar. Şimdi bu sese ses katma zamanıdır. Adalet Bakanı’na bir kez daha sesleniyorum; bir an önce bu mutlak tecride son verin” dedi.

Temelli, “Bu ülkedeki tüm güçleri, tüm STK’leri, sendikaları OHAL’e, kayyım düzenine karşı çıkmaya çağırıyoruz. Demokrasi ittifakında buluşmaya çağırıyoruz. Acil ihtiyacımız demokrasi, acil ihtiyacımız bu tecritleşmiş düzene son vermektir. Demokrasi ittifakı çağrımız aslında hakkımıza sahip çıkma çağrısıdır, barışa sahip çıkma çağrısıdır. O yüzden de gelin yan yana duralım, bu talan düzenine hep birlikte son verelim. Ben tüm belediye eş başkanlarımıza, meclis üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"MAZBATALAR GASBEDİLDİ"

Pervin Buldan da “Sizler bir kez daha sevgili Bekir Kaya’ya ve onun şahsında gasbedilen iradenize sahip çıktınız” dedi. Van’ın üç ilçesinde YSK’nin kararından dolayı HDP’nin eş başkanlarının mazbata verilmemesine tepki gösteren Buldan, “Zorla, gaspla mazbataları başkalarına vermek Türkiye’de uyguladıkları siyasetin yeni bir yöntemidir. Ama bu yöntem halkımız tarafından kabul görmeyecektir. Yol yakınken bu belediyeler seçilen arkadaşlarımıza geri verilmelidir” dedi.

Seçim sonuçlarını işaret eden Buldan, “Seçim sonuçlarından alınan ders AKP hükümetine şunu öğretmelidir: Ayrım yapmadan bu ülkede yaşayan herkesi bir görerek Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla, Ermenisiyle, kadınıyla, genciyle herkesi eşit görmek zorundasınız. Bu halk size sandıkta bunu beyan etti. O yüzden demokrasi ittifakı önemli bir ittifak olacaktır. AKP’ye kaybettiren kesimlerin demokratik ittifak içinde bir bütün olarak hareket etmesinin zamanı şimdidir. Biz de bugün buradan bunu ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Buldan’da açlık grevlerine değinerek, “Öcalan ile görüşme barışın, demokrasinin, adaletin, hukukun yolunu açar. Bu talepler karşısında sessiz kalmayın” çağrısını yaptı. (HABER MERKEZİ)