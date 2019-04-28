Aliağalı kadınlardan cinsel istismar protestosu: Sessiz kalmıyoruz!

Cinsel istismara karşı eylemler sürüyor. İzmir'in Aliağa ilçesinde bir araya gelen kadınlar Aliağa Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi.

Kadınlar adına açıklamayı okuyan Eren Saran, “Geçtiğimiz hafta içerisinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde bir çocuk cinsel istismara maruz bırakıldı. Atatürk Mahallesinde de bir çocuğa istismar girişiminde bulunuldu. İki saldırının faillerinin birinin yakalandığı diğerinin ise henüz yakalanmadığını öğrendik. Endişeliyiz. Çocuklarımızın geleceğinden, güvenliğinden endişe duyuyoruz. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aliağa’da yaşayan kadınlar, anneler olarak yaşanan olayları kaygıyla seyrediyor ama susmuyoruz” dedi.

Çocuğa yönelik her türlü şiddetin önüne geçilmesi için önleyici ve koruyucu mekanizmaların kurulmasını istediklerini söyleyen Saran, "Tüm Aliağalıları çocuk istismarına dur demek için, suçluların yakalanması ve çocuk istismarına karşı gerekli önlemlerin alınması için Aliağa'da yaşayan kadınlar, anneler olarak birlikte ses çıkarmaya çağırıyoruz. Küçükçekmece'de yaşanan istismara karşı sessiz kalmıyoruz! İdam, hadım gibi sorunu daha da derinleştiren göstermelik vaatler değil, istismarı yaşanmadan önleyecek etkili koruyucu önlemler istiyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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