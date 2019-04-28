İstanbul Havalimanında ağır yaralanan işçi yoğun bakımda

İnşaatında çalışan işçilerin kölelik koşullarına isyan etmesiyle gündeme gelen ve tamamlanmadan açılışı yapılan ve faaliyete geçen İstanbul Havalimanı inşaatında çalışan ve 15 metre yüksekten düşerek ağır yaralanan teknisyen Mustafa Ateş’in durumu ciddiyetini koruyor.

Edindiğimiz bilgilere göre olay geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı 05.00 sıralarında meydana geldi. İGA’ya bağlı Rüzgar Dağcılık bünyesinde çalışan teknisyen Mustafa Ateş, havalimanının dış hatlar bölümündeki tavanda çalışma yaptığı sırada üzerine bastığı alçıpanın kırılması sonucu 15 metre yükseklikten yürüyen banda düştü.

Ağır yaralanan Mustafa Ateş en yakın hastanede ilk müdahale yapıldıktan sonra Bakırköy’de bulunan Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakımda olan Ateş’in durumu ciddiyetini koruyor.

Mustafa Ateş’in düşmesine havalimanını kullanan yolcular da şahit oldu. Görgü tanıkları, yolcular olayın fotoğrafını çektiğini, havalimanı polisinin ise yolcuların telefonlarını alıp fotoğrafları sildiğini anlattı.

Teknisyenlerin daha önce gündüz çalıştırıldığı ancak yoğun yolcu trafiği nedeniyle bir süredir gece çalıştırıldığı öğrenildi. (İstanbul/EVRENSEL)