Şırnak'ta 4 yıl sonra 1 Mayıs kutlanacak

KESK Şırnak Şubeler Platformu, 4 yıl önce kent merkezi ve ilçelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasaklarından sonra ilk kez 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü alanlarda kutlamaya hazırlanıyor. En son 2014 yılında kent merkezinde yapılan mitingle kutlanan 1 Mayıs için KESK’liler, Cizre’de yapmayı planladıkları miting için İlçe Kaymakamlığı’na başvurdu.

Yapılan başvuruya kısa bir süre içerisinde yanıt verilmesi beklenirken, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Şırnak Şube Başkanı Muzaffer Yıldırım, bu yılki kutlamalara katılım çağrısında bulundu.

Her hâlükârda bu yıl Botan’da 1 Mayıs’ı kutlamayı hedeflediklerini kaydeden Yıldırım, “Herhangi bir bahane olmasın diye kutlamalar için Dörtyol Kavşağı, Sanat Sokağı ve Cizre Otogarı’nın yanındaki alanı önerdik” dedi.

"BARIŞ MESAJINI BİR KEZ DAHA HAYKIRACAĞIZ"

Artan işsizlik ve ekonomik krizin faturasının emekçiye ödetilmeye çalışılmasına karşı bu yıl alanlarda olacaklarını vurgulayan Yıldırım, 8 Mart’ta ve 21 Mart’ta verdiklerini barış mesajını bir kez daha haykıracaklarını dile getirdi.

1 Mayıs’ta, “savaşa hayır, barışa evet” diyeceklerinin altını çizen Yıldırım, son olarak şu çağrıda bulundu:

“Her ne kadar barışı mahkum etmeye çalışsalar da barışı alanlarda haykırmaya devam edeceğiz. Tüm Botan halkını 1 Mayıs’ta alanlarda barışı haykırmaya çağırıyoruz.” (Şırnak/MA)

Adıyaman Emek ve Demokrasi Platformu'ndan 1 Mayıs'a çağrı