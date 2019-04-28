28 Nisan 2019 20:07

İzmir'de SES ve BES, 1 Mayıs öncesi dayanışma etkinlikleri düzenledi

İzmir’de KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile Büro Emekçileri Sendikası, 1 Mayıs öncesi dayanışma etkinlikleri düzenledi.

İzmir'de SES ve BES, 1 Mayıs öncesi dayanışma etkinlikleri düzenledi

Fotoğraf: Evrensel

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    İzmir'de yaklaşan 1 Mayıs öncesi sendikalar dayanışma etkinlikleri gerçekleştirdi. KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  (SES) ile Büro Emekçileri Sendikası (BES) ayrı ayrı etkinlik düzenleyerek üyelerine ve tüm büro ve sağlık emekçilerine 1 Mayıs çağrısı yaptı.

    SES, 300 KİŞİNİN KATILIMIYLA PİKNİK DÜZENLEDİ

    SES İzmir Şubesi, Kemalpaşa Park Orman Tesisleri'nde yaklaşık 300 kişinin katılımıyla piknik gerçekleştirdi. Dayanışma pikniğine Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı, Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban ve İzmir Psikologlar Derneği Başkanı Mevlut Ülgen katıldı.

    KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, sağlık çalışanlarının zorlu ve yorucu koşullarda çalıştıklarını ancak bunun karşılığını alamadıklarını ifade etti. Örgütlü mücadelenin bir örneğini piknikte sergilediklerini belirten Çuhadar, bunun önemine dikkat çekti. Çuhadar, “Önümüzün 1 Mayıs ve bu sene 1 Mayıs’a taleplerimizle güçlü bir şekilde katılacağız” dedi.

    Ardından konuşan SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu da “Örgütlüyüz, güçlüyüz, SES olarak büyük bir aileyiz. 1 Mayıs’ta da bu güçlü sesle alanlarda olacağız” diye konuştu.

    BES'TEN DAYANIŞMA KAHVALTISI: BAHAR, EMEKÇİLER OLARAK BİRLEŞİRSEK YEŞERECEK

    BES İzmir Şubesi ise Üçyol Üğur Mumcu Sosyal Tesisleri'nde dayanışma kahvaltısı düzenledi. Yaklaşık 70 üyenin katıldığı kahvaltıda BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven konuştu.

    Güven şunları söyledi:

    “1 Mayıs kahvaltımızı sendika olarak 'Ekonomik krizin bedelini ödemeyeceğiz' diyen emekçilerin yerel seçimlerde tek adam sistemine ve AKP’ye sağlam bir yumruk salladığı dönemde yapıyoruz. Tek adam sistemine atılan bu yumruk onu salladı ama henüz 'Bahar geldi' demek iyimserlik olur. Bahar ancak emekçiler olarak birleşirsek bizim ellerimizde yeşerecektir. Bu anlamda 1 Mayıs’ta yok edilmeye çalışılan kıdem tazminatımıza, iş güvencemize, özelleştirilmeye çalışılan sosyal güvenlik hakkımıza ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıktığımızı göstermemiz gerekiyor. Bunun için işyerlerinde tüm emekçileri bu ortak taleplerde mücadeleye çağırmak hepimizin görevi. Bu nedenle 30 Nisan’da saat 12.00 de temsilcilerimizi işyeri önünde, yemekhanelerde önünde 1 Mayıs’a Gündoğdu’ya tek adam sistemine ve ekonomik krizin bedelini ödemeyeceğiz, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız demeye davet ediyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız.” (İzmir/EVRENSEL)

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