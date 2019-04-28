İzmir'de SES, BES ve Petrol-İş, 1 Mayıs öncesi etkinlik düzenledi

İzmir'de yaklaşan 1 Mayıs öncesi sendikalar dayanışma etkinlikleri gerçekleştirdi. KESK’e bağlı Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ile Büro Emekçileri Sendikası (BES) ayrı ayrı etkinlik düzenleyerek üyelerine ve tüm büro ve sağlık emekçilerine 1 Mayıs çağrısı yaptı. Ayrıca Türk-İş'e bağlı Petrol-İş sendikasının Aliağa şubesi de 1 dayanışma pikniği düzenledi.

SES, 300 KİŞİNİN KATILIMIYLA PİKNİK DÜZENLEDİ

SES İzmir Şubesi, Kemalpaşa Park Orman Tesisleri'nde yaklaşık 300 kişinin katılımıyla piknik gerçekleştirdi. Dayanışma pikniğine Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Lütfi Çamlı, Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Adem Sarıçoban ve İzmir Psikologlar Derneği Başkanı Mevlut Ülgen katıldı.

KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, sağlık çalışanlarının zorlu ve yorucu koşullarda çalıştıklarını ancak bunun karşılığını alamadıklarını ifade etti. Örgütlü mücadelenin bir örneğini piknikte sergilediklerini belirten Çuhadar, bunun önemine dikkat çekti. Çuhadar, “Önümüzün 1 Mayıs ve bu sene 1 Mayıs’a taleplerimizle güçlü bir şekilde katılacağız” dedi.

Ardından konuşan SES İzmir Şubesi Eş Başkanı Hülya Ulaşoğlu da “Örgütlüyüz, güçlüyüz, SES olarak büyük bir aileyiz. 1 Mayıs’ta da bu güçlü sesle alanlarda olacağız” diye konuştu.

BES'TEN DAYANIŞMA KAHVALTISI: BAHAR, EMEKÇİLER OLARAK BİRLEŞİRSEK YEŞERECEK

BES İzmir Şubesi ise Üçyol Üğur Mumcu Sosyal Tesisleri'nde dayanışma kahvaltısı düzenledi. Yaklaşık 70 üyenin katıldığı kahvaltıda BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven konuştu.

Güven şunları söyledi:

“1 Mayıs kahvaltımızı sendika olarak 'Ekonomik krizin bedelini ödemeyeceğiz' diyen emekçilerin yerel seçimlerde tek adam sistemine ve AKP’ye sağlam bir yumruk salladığı dönemde yapıyoruz. Tek adam sistemine atılan bu yumruk onu salladı ama henüz 'Bahar geldi' demek iyimserlik olur. Bahar ancak emekçiler olarak birleşirsek bizim ellerimizde yeşerecektir. Bu anlamda 1 Mayıs’ta yok edilmeye çalışılan kıdem tazminatımıza, iş güvencemize, özelleştirilmeye çalışılan sosyal güvenlik hakkımıza ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıktığımızı göstermemiz gerekiyor. Bunun için işyerlerinde tüm emekçileri bu ortak taleplerde mücadeleye çağırmak hepimizin görevi. Bu nedenle 30 Nisan’da saat 12.00 de temsilcilerimizi işyeri önünde, yemekhanelerde önünde 1 Mayıs’a Gündoğdu’ya tek adam sistemine ve ekonomik krizin bedelini ödemeyeceğiz, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkacağız demeye davet ediyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız.”

PETROL-İŞ ALİAĞA ŞUBESİ 1 MAYIS ÖNCESİ DAYANIŞMA PİKNİĞİ DÜZENLEDİ

Fotoğraf: Evrensel

Petrol-İş üyesi işçiler de 1 Mayıs öncesi düzenledikleri dayanışma pikniğinde “Kıdem Tazminatımıza yönelik saldırılara karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız” dedi.

Piknikte konuşan Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay Tüpraş ve Ravago’da devam eden TİS sürecine değinerek “Üç aydır devam eden toplu iş sözleşmesi süreçlerinde yaşanan sıkıntılara karşı hep birlikte alanlarda olacağız. 40 yıldır kazanılmış haklarımızı gasp etmek isteyen Tüpraş işverenine cevabımızı 1 Mayıs alanlarında da vereceğiz. Asla yılgınlık yok. Sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Oktay 1 Mayıs’ta Aliağa Demokrasi Meydanı’nda olacaklarını dile getirerek “Kıdem Tazminatı elimizde kalan son kalemiz. O kaleyi savunmak için Aliağa’da çalışan işçiler emekçiler, Demokrasi Meydanında olacak” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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