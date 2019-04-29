Tapu mağduriyetimiz hâlâ devam ediyor

Tapu mağduru bir metal işçisi

Gebze

Gebze Belediyesi meclis toplantısını yaptı, Gebze’nin 360 milyonluk borcu konuşuldu. Bu borcu onlar değil halk ödeyecek. Hürriyet Mahallesi ve Yavuz Selim Mahallesi’nin tapu sorunu olduğunu herkes biliyor neredeyse. Evrensel de sayfalarında yer vermişti. Yıllardır yapıları vereceğiz dediler vermediler. Şimdi bu borcun yarısından çoğunu halktan toplayacaklar. Tapu verilirken misal metre karesi 300 TL ise 450 TL diyecekler ve halktan parayı bu şekilde alıp borcun yarısını kapatacaklar. Tapusunu alamayanları da mağdur edip atacaklar. Biz doğru bir belediyecilik istiyoruz, halkı soyup soğana çeviren belediyecilik istemiyoruz. İki mahalleyi yıllardır böyle mağdur ediyorlar. Seçim zamanı gelince oyu bize verin 1 hafta sonra tapuyu gelin alın dediler ama sonuç bizim için gene ortada... Kaybeden halk kazanan AKP belediyeleri. Şimdi bu durumu değiştirmek halkçı bir belediyecilik anlayışını sağlamak, mahallelerimize sahip için daha çok birlik olmamız lazım.