Ambarlı Limanı’ndan bir grup işçi

İstanbul

Limanlarda çalışan işçilerin en temel sorunu nedir diye soracak olursanız iş güvenliği yanıtını alırsınız.

Biz Ambarlı Limanı’nda çalışan işçilerin de doğal olarak yaşadığı en önemli sorunu oluşturuyor iş güvenliği. Evrensel gazetesine yazdığımız mektuplarda hep değindik, limanlarda iş kazaları sık sık yaşanıyor. Ve bu kazalarda birçok arkadaşımız hayatını, birçok arkadaşımız uzuvlarını kaybediyor.

Ve elbette limancılıkta meslek hastalıkları var bir de. Hemen hemen her operatör ve beden işçileri vel ve boyun fıtığından muzdariptir. Ücretler ise bazı bölümlerde asgari ücretle neredeyse aynı durumdadır. Bir de Ambarlı Limanı’nda ücret zammı nisan ya da mayıs ayında yansır. Anlayacağınız ocak zammından sonra 3 – 4 ay bekleriz zammın yapılmasını ve bu süre içerisinde bazı bölümler asgari ücretin bile gerisinde kalır.

Zam yapılır ve ardından vergi dilimine girilir. Bu koşullara isyan etmez mi liman işçisi. Elbette eder ve Ambarlı Limanı’nda işçiler sendikalı çalışmak ister. İş mahkemelerinde yüzlerce dava görülmüştür ve görülmeye devam ediyor sendikal hakların engellenmesinden kaynaklı. CİMER’de limandan yüzlerce şikayet kaydı vardır sendikal hakların engellenmesiyle ilgili.

Ayrıca ileriye dönük kaygılarımız var işten atılmak gibi. Kriz koşullarında ne olur bilemiyoruz ve korkuyor arkadaşlarımız. Ve elbette kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesi limanda sıkça konuşulan konuların başında geliyor. Kıdem hakkımızın kaldırılması gibi bir durumda işten atmaların artacağı kanısı giderek güçleniyor.

Ama bu sorunlar karşısında çaresiz değiliz. Ambarlı Limanı’nda çalışan tüm arkadaşlarımızı yaşadığımız bu sorunlara karşı bir kez daha birlik olmaya çağırıyoruz. Ve diyoruz ki daha önce defalarca örneği olduğu gibi biz birlik olursak haklarımıza kimse dokunamaz ve istediklerimizi elde edebiliriz.

Bu nedenle işçi kardeşlerimizi 1 Mayıs’ta birlik olmaya çağırıyoruz. Bu 1 Mayıs bir kez daha birliğimiz için atılan güçlü bir adımın başlangıcı olsun.

İşten atmaların yasaklanması için, sendika hakkının engellenmesine karşı, kıdem hakkının gasbedilmesine karşı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, güvenceli iş ve insanca yaşayacak ücret için haydi 1 Mayıs’a...

İstanbul 1 Mayıs’ı için Bakırköy’e çağrı: Geleceğimize sahip çıkalım