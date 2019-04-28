Kızıltepe'de Eğitim Sen'in düzenlediği voleybol turnuvası sona erdi

Mardin'de Eğitim Sen Kızıltepe Şubesinin düzenlediği ve trafik kazasında yaşamını yitiren eğitim emekçisi Sedat Atız’a adadığı voleybol turnuvasının şampiyonu Mezopotamya Lisesini 3-0 mağlup eden Akkol Koleji oldu.

Bugün saat 15.00'te TOKİ Spor Salonu'nda oynanan maça eğitim emekçileri ve halk yoğun ilgi gösterdi.

Ödül töreninde konuşan Eğitim Sen Temsilcisi Halil Gökçen “Barış ve dostluk adına düzenlemiş olduğumuz geleneksel voleybol turnuvamızı, bu sene trafik kazasında kaybettiğimiz üyemiz Sedat Atız’a adamış bulunuyoruz. Sedat hocamızın anısı mücadelemizde yaşayacaktır. Kazanan takımımızı kutlar ve bize destek veren tüm emekçi arkadaşlarımıza Eğitim Sen adına teşekkür ederiz" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

Gökçen ayrıca tüm eğitim emekçilerini ve halkı Mardin Karayolu Parkı'nda yapılacak 1 Mayıs kutlamasına davet etti. (Mardin/EVRENSEL)