Sudan’da sivil yönetime bir adım daha: "Başkanlık konseyi" kuruluyor

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile halk muhalefetinin çatı oluşumu Özgürlük ve Değişim Deklarasyonu Güçleri, geçiş döneminin idaresi için “başkanlık konseyi” kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

AA muhabirine konuşan Sudan muhalefetinden bir yetkili, başkanlık konseyinin, asker ve sivillerden oluşacağını söyledi.

BAŞKANLIK KONSEYİ NE ANLAMA GELİYOR?

“Dün yaşananlar sivil yönetime doğru bir adımdı” diyor AFP’ye Mohamed Amin. Amin, başkent Hartum’daki Genekurmay Karargahı önünde haftalardır darbe karşıtı nöbet tutan binlerce Sudanlıdan biri: “Görüşmelerde ilerleme sağlandığı için mutluyuz, fakat hala konseyin ve sivil hükümetin oluşması için bekliyoruz.”

Basına yansıyan yorumlara göre, askeri-sivil ortak başkanlık konseyi sivil geçiş hükümeti kurulana kadar ülkeyi yönetecek.

"PROTESTOLAR DEVAM EDECEK"

Amin, “Sivil hükümetimiz olunca ülkemiz doğru yola girdi diyebileceğiz” derken protestoların ise sivil hükümet yönetim oluşturulana kadar devam edeceği belirtiliyor.

Bir başka protestocu Sawsan Beşir de, “Geçen geceki anlaşma ülkemizin istikrarı için ileriye doğru bir adım. Fakat talebimiz olan sivil hükümet gelene kadar oturma eylemini terkedeceğimizi sanmıyorum” diyor.

Protestocuların temsilcilerinden Ahmed Rabia ise AFP’ye verdiği görüşte, “Şimdi konseyin sivil ve askeri üyelerinin oranlarını belirliyoruz” dedi. Konseyin 15 kişiden oluşacağı açıklandı.

Ülkede 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan’da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer Beşir dönemi sona ermişti. O tarihten bu yana halk protestoları askeri cuntanın iktidarı sivillere devretmesi talebiyle sürüyor. (DIŞ HABERLER)

Sudan Komünist Partisi: Askeri konsey ile anlaşmaya varıldı