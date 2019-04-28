EMEP, Gebze'de emekçileri 1 Mayıs mitingine çağırıyor
Emek Partisi, Gebze kent meydanında açtığı 1 Mayıs standından yaptığı çağrılar ile emekçileri 1 Mayıs mitingine çağırıyor.
28 Nisan 2019 17:39
Emek Partisi (EMEP) Gebze İlçe Örgütü, kent meydanında açtığı 1 Mayıs'a çağrı standında, Evrensel gazetesinin işçi mektuplarını okuyarak Gebze halkını saat 1 Mayıs Çarşamba günü saat 16:00'da Trafo Meydanı'nda yapılacak mitinge çağırdı. (Gebze/EVRENSEL)
EMEP Gebze’de 1 Mayıs standı açtı
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