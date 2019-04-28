Konak Mülteci Meclisinden 3 dilli 1 Mayıs çağrısı

Kent konseylerine bağlı, Türkiye'nin ilk mülteci meclisi olan Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs ile ilgili yazılı açıklama yayınladı. İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitinge pankartlarıyla katılacak Konak Mülteci Meclisi, mültecileri ve mülteci dostlarını kortejine çağırdı.

Arapça, Farsça ve Türkçe afiş bastıran meclis, miting alanında mültecilerin taleplerini dile getirecek. Mülteciliğin temel bir hak olduğunu ifade eden meclis, mülteci statüsünün şartsız bir şekilde tanınmasını, mültecilerin çalışma, barınma, eğitim, sağlık gibi yaşam koşullarının iyileştirilmesini isteyecek. Meclis, 11.00'de Basmane Kapılar'daki Konak Mülteci Merkezi önünde 12.00'de de Gümrük Borsa Binası önünde toplanacak.

Yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarına göre dünya genelinde 70 milyon insanın yerinden edildiği bilgisi verilerek “Mültecilerin yüzde 86'sı gelişmekte olan ülkelerde bulunuyor. Ancak mültecilere insani bir yaşam hakkı tanımak zorunluluğu olan bu devletler milyarlarca dolar harcayarak mültecilerin başlatmış olduğu yürüyüşü dikenli teller, duvarlar, askerler ve savaş gemileri ile engel olmaya çalışıyor. Sınırları kapalı olmasından dolayı göç yollarında on binlerce mülteci yaşamını yitirdi. Mülteciler, kirli anlaşmaların pazarlık konusu haline getirildi” denildi.

"BELİRSİZLİK, MÜLTECİLERİ HEDEFE KOYUYOR"

Merkezi ve yerel yönetimlerin mülteciler ile ilgili politikalarının olmaması ve karşılıklı entegrasyon sürecinin başlatılmamış olmasının mültecilerin hayatlarını olumsuz etkilediğinin ifade edildiği açıklamada, “Var olan belirsizlik ortamı mültecileri, nefret söylemlerinin hedefi haline getirirken sömürülmelerinin olanağını tanıyor. Mülteciler, tarlalarda, atölyelerde en ağır koşullarda yarı ücretlere kayıtsız, güvencesiz çalıştırılırken, harabe, yıkık, dökük evlerde yüzlerce lira vererek yaşamaya çalışıyor. Kamu kurumlarının yeterli söylem geliştirmemesinden dolayı artan işsizliğin, düşen maaşların ve yüksek kiraların sebebi mülteciler olarak görülüyor” ifadeleri kullanıldı.

Meclis 1 Mayıs'a şu sözlerle çağrı yaptı:

“Mültecilik hakkının tanınmasını, birlikte yaşıyorsak, karşılıklı entegrasyonun sağlanması için çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Mültecilerin barınma, sağlık, eğitim ve çalışma koşulları düzeltilmelidir. 1 Mayıs'ta da mülteci dostlarımızla birlikte bu taleplerimizi dile getireceğiz. Tüm halkımızı mültecilerle dayanışmaya, kortejimizde buluşmaya çağırıyoruz.” (İzmir/EVRENSEL)