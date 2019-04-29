Buca Belediyesi işçileri: Tek yumruk olursak sorunlarımız çözülür

Kenan ÇETİN

İzmir

Buca belediyesi temizlik işçileri, işçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ta talepleriyle alanlarda olacaklarını belirtti. Birlik çağrısı yapan temizlik işçileri, “Tek yumruk olursak sorunlarımız çözülür” dedi.

Genel-İş 5 No’lu Şube İşyeri Baştemsilcisi Olcay Çalık, “İşsizlik, ekonomik kriz, geçim derdi gibi nedenlerle bozulan moralimiz yerel seçimlerden sonra biraz düzelse de kıdem tazminatı hakkımızın gasbedilme girişimine karşı bu 1 Mayıs’ta her zamankinden daha çok katılımla, eşlerimiz ve çocuklarımızla coşkuyla taleplerimizi haykırarak alanlarda olacağız. Alanlarda ‘Kıdemime dokunma, krizin faturası patronlara’ diyerek, işsizliğe, eşitsizliğe, şiddete, adaletsizliğe karşı ve gerçek bir kadro talebimizi güçlü bir şekilde dile getireceğiz” dedi.

5 yıllık temizlik işçisi Barış Daşdemir, ülkenin her gün geriye gittiğini, işçilerin haklarının gasbedildiğini, Kılıçdaroğlu’ya yapılan linç girişimi ve son olarak 5 yaşındaki çocuğa yönelik istismarın kendilerini çok sarstığını belirtti. Daşdemir, “Hem bu sorunlara karşı taleplerimizle, hem de taşerondan kadroya geçirilen işçilere tüm özlük haklarının tanınması için 1 Mayıs’a en kitlesel şekilde katılacağız” dedi.

BİRLEŞİRSEK SORUNLARIMIZ ÇÖZÜLÜR

Kıdem tazminatının işçilerin gelecek güvencesi olduğunu ifade eden 18 yıllık temizlik işçisi Bülent de “Bu konuda hükümete güvenim yok. Muhalefete ve sendikalara çok iş düşüyor. En önemlisi de işçilerin örgütlülüğüdür. Biz işçiler örgütlü olarak taleplerimize sahip çıkarsak kıdeme dokunamazlar. 1 Mayıs bunun için bir fırsat. Ülkemizdeki milyonlarca işçi olarak tek yumruk olursak kıdem tazminatı, zorunlu BES, EYT gibi sorunlar kolaylıkla çözülür” dedi.

Bir diğer temizlik işçisi İlhan da 1 “Kardeşlik içinde bayramımızı kutlayalım. İşçileri ayrıştırmayıp birleştiren tavır, davranışlar ve eylemler olmalı. Biz işçilere değil de birilerine çıkar sağlayan eylemler, davranışlar bizlere zarar verir” dedi.

ÖNCE YEREL KUTLAMA

İzmir Buca Belediyesinde çalışan ve DİSK/Genel-İş 5 No’lu Şube’de örgütlü olan temizlik işçileri 1 Mayıs hazırlıklarını tamamladı. İşçiler saat 10.00’da toplanacakları Buca Heykel’den emek ve demokrasi güçlerinin de katılımıyla Buca Belediyesi önüne yürüyecek. Saat 10.30’da Buca Belediyesi önünde aileleriyle ve çocuklarıyla birlikte yerel kutlama yapacak. Yerel kutlamanın ardından otobüslerle Gündoğdu Meydanı’ndaki mitinge gidecek.