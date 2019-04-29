Adanalı işçiler: Güçlü bir ses çıkarırsak geri adım attırabiliriz

Volkan PEKAL

Mesut BAYLAV

Adana

Adana’da 1 Mayıs hazırlıklarını sürdüren DİSK’e bağlı Genel-İş ve Türk-İş’e bağlı TÜMTİS üyesi işçiler en önemli sorunlarının kıdem tazminatının gasbı olduğunu söylüyor. İşçiler, “1 Mayıs’ta güçlü bir ses verirsek kıdem tazminatında geri adım attırabiliriz” diyor.

TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin, Adana’daki işyerlerini dolaşarak kitlesel ve coşkulu bir katılım için çalıştıklarını söyledi. Kıdem tazminatının fona devrinin gündemlerinde olduğunu ifade eden Çekin, güçlü bir katılım beklediklerini söyledi.

"İŞYERİNDE BİR ARAYA GELDİK, ŞİMDİ DİĞER İŞÇİLERLE BİR ARADA OLACAĞIZ"

Bu yıl 1 Mayıs’a sendikalı olarak katılmanın kendilerine daha fazla özgüven verdiğini ifade eden TÜMTİS İşyeri Temsilcisi (Aras Kargo) Resul Uğurlu, “Ayın sonunu zor getiriyoruz. Bu da bizim işverene mahkum olmamızdan kaynaklı. İşveren işçinin örgütlenmesini istemez” dedi. 4-5 yıllık bir mücadele sonunda sendikalı olduklarını söyleyen Uğurlu, “Bu süreç içerisinde bazı şeyleri daha iyi gördük. Sendikalı olmak benim yasal hakkım ama 5 yıl uğraştık. Barajı bin bir zorlukla aşıyoruz. Ama işverene itiraz hakkı da veriliyor. Bu yüzden 5 yılı buldu. İşyerinde bir araya geldik. Şimdi 1 Mayıs’ta diğer emekçilerle bir araya geleceğiz” dedi.

"KIDEM TAZMİNATI İŞÇİNİN GÜVENCESİ"

İşçilerin tek güvencesinin kıdem tazminatı olduğunu dile getiren Uğurlu, “Bu da elimizden alındıktan sonra işveren istediği zaman bizi işten çıkarabilecek. Bunu için Aras Kargo işçileri olarak iş güvencemiz için 1 Mayıs’ta olacağız” dedi. Örgütlenme sürecinde birlikte hareket etmenin önemini öğrendiklerini ifade eden Uğurlu, “Tek başına hiçbir şeysin. Herkes bulunduğu alandan sesini çıkarmalı. Çünkü bu bizim geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği. Çocuklarımızın geleceğini birilerinin iki dudağı arasında bırakırsak biz zararlı çıkacağız. 1 Mayıs da bizim için bir fırsattır. En güçlü şekilde katılım sağlayarak taleplerimizi dillendirmemiz gerekiyor. Biz bu mesajı güçlü bir şekilde verirsek geri adım attırırız” dedi.

"EMEKLİLİK HAKKIMIZ İÇİN 1 MAYIS’TA OLACAĞIZ"

1 Mayıs’lara damgasını vuracak kesimlerden biri de EYT’liler. TÜMTİS Üyesi Aras Kargo işçisi Mustafa Ağar EYT yasası için 1 Mayıs alanında olacağını söyledi. 47 yaşındaki Ağar, bu yaşında ağır işlerde çalışmaması gerektiğini belirterek, “Ama ne yapacaksın mecbur çalışıyorsun. Yaşı beklesen bir gelir yok” dedi. Emeklilik şartlarını sağlamasına rağmen değiştirilen yasalar nedeniyle emekli olamadığını söyleyen Ağar, kıdem tazminatının fona devredilmesinin işçi için ciddi bir zarar olduğunu söyledi. Patronun işçiyi kolayca işten çıkaracağını dile getiren Ağar, ilk defa sendikası ile 1 Mayıs’a katılacak. Ağar, sadaka istemediklerini belirterek, “Biz emeklilik hakkımızı istiyoruz. Bu haksızlığa karşı 1 Mayıs mitinginde olacağız” dedi.

"KIDEM TAZMİNATIMIZA DOKUNDURMAYACAĞIZ"

Fotoğraf: Evrensel

DİSK/Genel-İş de işyerlerinde 1 Mayıs çağrılarını sürdürüyor. Seyhan Belediyesi yol şantiyesinde işçilere seslenen Genel-İş Şube Sekreteri Serdar Çapar, kıdem tazminatının iş güvenceleri olduğuna vurgu yaparak işçileri 1 Mayıs’a çağırdı. Burada konuştuğumuz işçilerden Erol Şener, işçi sınıfının olmazsa olmazı olarak tarif ettiği kıdem tazminatının alınmasına göz yummayacaklarını söyledi. “Bir tazminat kaldı onun alınmasına da müsaade etmeyeceğiz” diyen Şener şöyle devam etti: “İşçinin emekçinin cebine saldırıyorlar. Buna karşı çıkmak örgütlü olmaktan geçiyor. Bir olacağız, diri olacağız. Bilecekler ki işçi sınıfı dirençli olacak yoksa her şeyimizi alırlar. Dur demenin zamanı geldi. Umudumuzu kaybetmeyeceğiz, biz kazanacağız” dedi.

"TAM KADRO İSTİYORUZ"

Bir başka yol işçisi Tuncay Görge de kıdem tazminatının gasbının en önemli sorunları olduğunu belirtti. Görge bunun yanı sıra kadro taleplerinin de devam ettiğini ifade ederek, “Taşerondan şirkete geçirildik. İstediğimiz kadro bu değildi. Tam kadro istiyoruz. 2 bin lira ile geçim olmuyor” dedi. Cemal Kaya isimli işçi de aldıkları ücretin enflasyonun altında kaldığını, yoksulluk sınırının altında yaşadıklarını belirterek, “İş güvenliği ve iş güvencesi talepleri ile alanda olacağız. Kadın erkek eşitliği için alanlarda olacağız. İşçilerin birlik ve beraberlik içinde örgütlü olması gereklidir” dedi.