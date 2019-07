Bornova Kadın Dayanışma Derneği 1 Mayıs’ı mahallelerinde de kutlayacak

Ebru AKTAŞ

İzmir

Bornova Kadın Dayanışma Derneği üyeleri, krize, şiddete, eşitsizliklere, taciz ve çocuk istismarına karşı talepleriyle mahallelerinde 1 Mayıs kutlamaya hazırlanıyor. Merkezi mitinge de katılacak kadınların öncelikli talebi, iş, sosyal güvence ve mahallelere kreş.

İzmir’de ilçelerde, mahallelerde ve işyerlerinde 1 Mayıs kutlamaları ve hazırlıkları hızla devam ediyor. Bornova Kadın Dayanışma Derneği (BORKAD) üyesi kadınlar da talepleriyle önce yarın saat 18.30’da Atatürk Mahallesi Cuma pazarı yerinde yapılacak açıklamaya daha sonra da merkezi eyleme katılacaklar. BORKAD’lı kadınlar ile sorunlarını ve 1 Mayıs’ta hangi taleplerle alanda olacaklarını konuştuk. BORKAD Yönetim Kurulu üyesi Güldalı Aktaş, 1 Mayıs hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, “8 Mart’ta krize, şiddete, tacize, tecavüze ve çocuk istismarına karşı alanlarda sesimizi duyurmaya çalıştık. Sorunlarımız aynı şekilde devam ediyor. Kriz her geçen gün büyümekte, her gün kadınlar ve çocuklar tacize, tecavüze ve şiddete maruz kalıyor. En son İstanbul Küçükçekmece’de çocuk istismarı yaşandı. Hepimizin canı yandı ve her yerde kadınlar olarak sokağa çıktık. Ama orada bitmedi. Biz biliyoruz ki bu olaylar sapkın bireylerle açıklanamaz. Bu eğitimden sağlığa, yasal uygulamalardan, siyasilerin söylemlerine varana kadar bir politikanın ürünü. Bu nedenle kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarına karşı 1 Mayıs’ta olacağız. Etkin önlemlerin alınması ve ceza artırımları için taleplerimizi dile getireceğiz” dedi.

Bornova Kadın Dayanışma Derneği'nden Güldalı Aktaş Fotoğraf: Evrensel

"KADIN İŞSİZLİĞİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Kadın işsizlik oranlarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Aktaş, “Üyelerimizin birçoğu işsiz, ev kadını, ya hiç çalışmamışlar çocuk ve yaşlı bakımı yüzünden ya da kısa bir dönem çalışmışlar. Kendi sosyal güvenceleri yok. Krizden dolayı ev ekonomisi çöktüğü için iş arayan sayısı her geçen gün artıyor üyelerimiz arasında da. Çoğu zamanda sigortasız işlerde çalışıyorlar. Ya temizlik ya da yine yaşlı bakımı gibi işler. Bu nedenle BORKAD’lı kadınlar olarak 8 Mart’taki taleplerimizi yenileyerek alanda olacağız” diye konuştu. Aktaş, Atatürk Mahallesi’nde emek ve demokrasi güçleriyle birlikte kendi 1 Mayıs kutlamalarını yapacaklarını ifade ederek, mahalle halkına birlikte mücadele çağrısı yaptı.

Bornova Kadın Dayanışma Derneği'nden Esra Sezgin Fotoğraf: Evrensel

7/24 ÇALIŞMAYA DEVAM

BORKAD üyesi bir çocuk annesi 37 yaşındaki Esra Sezgin de daha önce çalıştığını ama şu an işsiz olduğunu belirterek, “Ev işçisi bir kadın olarak bizler ücretsiz köle hatta akşama kadar evde yatan kadınlar olarak görülüyoruz. Ama çocuğun sorumluluğu, ev temizliği, yemeği, çamaşırı, ütüsü hepsi bize bakıyor. Tabii ki bunları yaparken meslek hastalıklarına da yakalanabiliyoruz. Ama maalesef ülkemizde ev kadınlarına hiçbir hak tanınmıyor. Dışarıda çalışanların hafta sonu tatili bayramı var ama bizlerin ne haftasonu, ne bayramı, ne de haftalık izni var. Neredeyse 7/24 çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

NE KADAR ÇOKSAK O KADAR GÜÇLÜYÜZ

Alınan maaşların aynı kaldığını ama her şeyin git gide pahalandığını ifade eden Sezgin, “Elektrik ve su faturası biraz çok gelse ‘Otel mi işletiyorsun? Bu ne kadar fatura?’ deniliyor. Önceden pazarda 50 liraya çoğu şeyi alırken şimdi 100 lira hiçbir şeye yetmiyor ve bunun karşılığında hayatın pahalılığı kabul edilmeyip sanki kadınlar fazla harcıyor gibi gösteriliyor. Zaten ev kadını olarak kısıtlı olan yaşamımız daha da kısıtlanıyor. Artık yapılan alışveriş günü kurtarma, karın doyurmaya yönelik oluyor” diye konuştu. Her şeyin daha kötüyü gittiğini belirten Sezgin, “Kadınlar bir şeyler yapacaksa eğer örgütlenerek yapmalı. Çünkü tek başına hiçbir şey yapılamaz. Birlikten kuvvet doğar. Ne kadar çok olursak sesimiz daha güçlü çıkar.” diyerek tüm kadınları birlikte mücadeleye çağırdı.

"KREŞ TALEPLERİYLE ALANDA OLACAĞIZ"

38 yaşındaki Sibel Keskin üniversite mezunu olmasına rağmen işsiz olduğunu belirterek, defalarca KPSS’yi denese de atanamadığını ve yaptığı diğer iş başvurularından da olumlu bir sonuç alamadığını anlattı. Eşinin işçi olduğunu ve tek maaşla geçinmenin zor olduğunu ifade eden Keskin, “Tek başına yardım almadan çocuk bakmak, artı ev işi zor. Keşke ev kadınlarına da belli bir ücret verilse, mahallelerde ücretsiz kreşler olsa daha iyi olur. Pazara ben gidiyorum genelde. Fiyatlar çok yüksek. Patates, soğan olmazsa olmaz besinleri alamıyorsak artık vay halimize. Nerdeyse tane ile alıyoruz. Ekonomik krizi halk yaşıyor, bizi yönetenlere bir şey olmuyor. Sosyal adalet yok maalesef” dedi.

Bornova Kadın Dayanışma Derneği'nden Songül Dolu Fotoğraf: Evrensel

İŞYERLERİNDE DE TACİZ VE ŞİDDET VAR

Emekli eğitim emekçisi Songül Dolu ise, “Kriz özellikle kadınları etkiliyor. Ekonomik olarak evi kadınlar idare ediyor aslında. Yemek yapmak, çamaşır, temizlik her türlü işle kadınlar ilgileniyorlar. Bu işleri yaparken kullandıkları araçlar parayla alınan şeyler. Bu nedenle de birçok zorlukla karşı karşıya kalıyoruz” dedi. Kadınların her alanda zorluklar yaşadığını ifade eden Dolu, “Sosyal hakları iyileştirilmeli. İş yerlerinde de tacize, şiddete uğrayan kadınlar var. Buna engel olmak için gereken yapılmalı. Hamilelik dönemlerinde kadınlara sağlık hizmetleri iyileştirilmeli. Bizler bu taleplerimiz ile alanlarda olacağız” diye konuştu.

