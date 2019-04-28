Endonezya'da 272 sandık görevlisi aşırı yorgunluktan öldü

Endonezya'da yüzlerce sandık görevlisi, 17 Nisan'da yapılan tek günlük seçimde aşırı yorgunluktan hayatını kaybetti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Endonezya'da yapılan dünyanın en geniş katılımlı tek günlük seçimde, aşırı yorgunluktan ölen sandık görevlilerinin sayısının 272'ye yükseldiği belirtildi. Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Arief Priyo Susanto, bin 878 kişinin de aşırı yorgunluktan hastalandığını açıkladı. 17 Nisan'da 260 milyon nüfuslu ülkede ilk kez devlet başkanlığı, yerel ve ulusal parlamento seçimleri, masrafları kısmak amacıyla aynı gün yapılmıştı.

245 BİN ADAY, 7 MİLYON SANDIK GÖREVLİSİ

193 milyon seçmenin yaklaşık yüzde 80'inin oy kullandığı seçimlerde, her seçmenin beş oy pusulası doldurması gerekiyordu. Doğudan batıya beş bin kilometreden daha fazla uzunluğa sahip olan ülkede 8 saat içinde bu kadar oyun kullanılmasının ve ardından oy pusulalarının elle sayılmasının, sandık görevlilerinin aşırı yorgunluğuna ve ölümlerine neden olduğu bildirildi.

Nikkei Asian Review adlı haber sitesinin verdiği bilgiye göre, bazı seçim bölgelerinde 100'den fazla aday seçime katılırken, bazı sandık görevlilerinin 30 saat boyunca pusulaları saymak zorunda kaldığı aktarıldı. Bloomberg Haber Ajansı ise, 245 bin adayın katıldığı seçimlerde 7 milyon sandık görevlisinin görev yaptığını bildirdi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE TAZMİNAT ÖDENECEK

Genel Seçim Komisyonu Sözcüsü Susanto, seçimler nedeniyle hayatını kaybeden sandık görevlilerinin ailelerine tazminat ödenmesi için Maliye Bakanlığının hazırlık yaptığını açıkladı.

Genel Seçim Komisyonu, hayatını kaybeden sandık görevlilerinin sayısının artması nedeniyle eleştirilerin hedefinde. Devlet başkanlığı yarışındaki adaylardan Prabowo Subianto'nun seçim kampanyasının yardımcı başkanı olan Ahmad Muzani, "Genel Seçim Komisyonu'nun iş yükünü yönetmeyi beceremediğini" söyledi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Endonezya Demokratik Mücadele Partisi'nden (PDI-P) yeniden aday olan mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo'nun, Büyük Endonezya Hareketi Partisi'nin adayı Subianto'dan yüzde 10 daha fazla oy aldığı ve seçimi kazanmasının muhtemel olduğu bildirildi.

Devlet başkanlığı ve parlamento seçim sonuçlarının 22 Mayıs'ta açıklaması bekleniyor. (DIŞ HABERLER)