28 Nisan 2019 14:51

'77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, '77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaşı Kazancı Yokuşu'nda andı.

'77 1 Mayısı'nda katledilen 34 yurttaş Kazancı Yokuşu'nda anıldı

Fotoğraf: Evrensel

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    1 Mayıs 1977 Katliamı'nda yaşamını yitirenler Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) çağrısıyla anıldı.

    Anmaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, suikast sonucu hayatını kaybeden DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in kızı Nilgün Soydan; HDP milletvekilleri Züleyha Gülüm, Oya Ersoy; CHP Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, TİP Milletvekilli Erkan Baş, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve çok sayıda siyasi parti ile demokratik kitle örgütü temsilcisi katıldı.

    Taksim Meydanı’ndan Kazancı Yokuşu’na yapılan yürüyüşle başlayan anmada “Yaşasın 1 Mayıs” yazılı pankartın açıldı ve "Yaşasın 1 Mayıs, Bijî Yek Gûlan”, "Her yer Taksim, her yer direniş”, "Devrim şehitleri ölümsüzdür”, "Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, "Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

    Fotoğraf: Evrensel

    Anmada 1 Mayıs’ta katledilenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

    ÇERKEZOĞLU: YASAKÇI ANLAYIŞ 1 MAYIS'IN TAKSİM'DE KUTLANMASINI YİNE ENGELLEDİ

    Anmada ilk konuşmayı yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Taksim yasağına tepki gösterdi. Çerkezoğlu ülkeyi yöneten yasakçı anlayışının İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasını yine engellendiğini söyledi. Taksim tartışmalarına 1976‘da DİSK Kurucu Genel Başkanı Kemal Türkler’in, Taksim Meydanı’nı 1 Mayıs Meydanı ilan etmesiyle son noktayı koyduğunu bekirten Çerkezoğlu, Taksim'in 1 Mayıs meydanı olduğunu söyledi. Çerkezoğlu, işçilerin 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlama haklarının ellerinden almasının akla, vicdana ve tarihe aykırı olduğunu ifade etti.

    "HALKIN BELLEĞİNİ KİMSE SİLEMEYECEK"

    Dünyanın bütün meydanlarının işçilerin, kadınların, gençlerin tarihini olduğunu ifade eden Çerkezoğlu, "Meydanlar ülkenin, halkların belleğidir ve o belleği silmeye çalışanlar bilsinler ki hiçbir baskı bu tarihi, bu belleği ortadan kaldıramayacaktır” dedi.

    1 Mayıs ve Taksim’i özgürleştirme mücadelesinin aynı zamanda ülkedeki demokrasi mücadelesi olduğunun altını çizen Çerkezoğlu, "Bu mücadele ülkedeki demokratikleşme ve politik süreçlerle doğrudan ilişkilidir. O yüzden buradan bir kez daha ifade ediyoruz; Taksim, 1 Mayıs meydanıdır ve Türkiye işçi sınıfı 1 Mayıs’ı Taksim Meydanı’nda kutlayacaktır” diye konuştu.

    "ANT OLSUN Kİ HARAMİLERİN SALTANATI YIKACAĞIZ!"

    Çerkezoğlu, 1 Mayıs’a ekonomik kriz ve "Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi" adı altında otoriter ve baskıcı tek adam rejiminin inşa edilmeye çalışıldığı bir süreçte gidildiğini hatırlattı. "1 Mayıs alanlarında iş, ekmek, adalet, demokrasi ve özgürlükler için buluşacağız” diyen Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

    "Krizin bütün faturasını bizden kesmeye çalışanlara, emeklilik hakkımızı ortadan kaldırıp yüzlerce insanımızı EYT adı altında mağdur edenlere; kıdem tazminatımıza, birikmiş emeğimize, alın terimize el uzatmaya kalkanlara; işsizlikle gençlerimizi geleceksizleştirenlere, bizi açlık sınırındaki bir asgari ücrete ve her gün 6-7 işçi arkadaşlarımızın işçi cinayetleriyle hayatını kaybettiği bir çalışma rejimine mahkum etmeye çalışanlara karşı 1 Mayıs meydanında buluşacağız. 1 Mayıs’a haklarını isteyen işçilerinin iradesi damgasını vuracak ve ant olsun ki haramilerin saltanatını yıkacağız! Bütün işçi sınıfının ve emekçilerin iradesiyle, 1 Mayıs marşında olduğu gibi bir kağıt gibi kül olup gidecekler.”

    GEZEN: BU ZORBA DA GİDECEK!

    KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, “Birlikte mücadele etme zamanı” vurgusunda bulunarak sözlerine başladı. Kanun hükümde kararname (KHK) zulmüne değinen Gezen, "İşlerini ellerinden aldılar. Yetmedi çalışma haklarını ellerinden aldılar. Yetmedi vatandaşlık haklarına, en temel insan haklarına göz diktiler. Seçme ve seçilme haklarını gasp etmeye çalıştılar” dedi.

    24 Haziran seçimlerinde kurumsallaşan iktidarın faşizmi adım adım KHK’lerle döşediğini vurgulayan Gezen, bu zulme karşı mücadeleyi alanlardan yükseltmeye devam edeceklerini kaydetti. 1977 ve 1990’lardaki gibi bu saldırıları püskürtme zamanı olduğunun altını çizen Gezen, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu saldırılar karşısında yeni bir düzeni, emekçinin, halkların kurucu iradesiyle gerçekleştirme zamanı. Biz biliyoruz ki emekçiler, haklar bu düzeni yeniden kurduklarında dünya sonsuz güzelleşecektir. Hiçbir zorba şimdiye kadar kalmamıştır. Bu zorba da gidecek ve bizim mücadelemizle gidecektir.”

    KORAMAZ: ELBET BİR GÜN HESAP SORACAĞIZ!

    TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, 1 Mayıs 1977 Katliamı'nın Türkiye’de katliam zincirinin ilk halkası ve 12 Eylül'e giden yolun hazırlayıcısı olduğunu vurguladı. Katliamda hayatını kaybeden işçi ve emekçileri anan Koramaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Acılarla dolu bir coğrafya da yaşıyoruz. Kıyımlarla dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Halkın yükselen sesinin, emekçilerin sesinin, sol sosyalist seslerin baskılarla yok edilmesinin bir devlet politikası haline geldiği bir ülkede yaşıyoruz. Öldürüyorlar, öldürmeye doymuyorlar… Aynı anlayış Gazi Mahallesi’nde, 10 Ekim'de, Suruç’ta sahnedeydi. Zannediyorlar ki bizi katliamlarla susturabilirler. Ne bu katliamları unutacağız ne faillerini unutacağız, elbet bir gün hesap soracağız. '77'de katledilen yoldaşlarımız sözümüz var; bu mücadeleyi, bu umudu büyütmek. Türkiye’nin her yerinde alanlarda olacağız. Emperyalizme, faşizme gericiliğe karşı eşit, özgür, demokratik, laik bir Türkiye için haykırmaya devam edeceğiz. Bu mücadelede hepimize kolay gelsin. Kahrolsun faşizm, yaşasın sınıf dayanışması.”

    ADIYAMAN: FAŞİZME KARŞI ALANLARDA OLACAĞIZ!

    TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman da "AKP hükümeti, iktidara geldiğinden bu yana sağlıkta dönüşüm adı altındaki sistemle büyük bir yıkımı oluşturdu" diyerek sözlerine başladı.

    KHK’lere değinen Adıyaman "İşlerinden edilen arkadaşlarımız arasında mesleklerine bile başlatılmadan ihraç edilen genç hekim mevcut. Biz TTB olarak hekimler olarak diğer meslek örgütleri partilerle birlikte faşizme karşı 1 Mayıs’ta meydanlarda olacağız” diye konuştu.

    Konuşmaların ardından 34 yurttaşın yaşamını yitirdiği alana karanfiller bırakıldı.

    Fotoğraf: Evrensel

    Öte yandan polisle zaman zaman gerginlik yaşandı.

    Fotoğraf: Evrensel

    Anma, sendika ve meslek örgütlerin İstiklal Caddesi boyunca 1 Mayıs’a çağrı bildirilerini dağıtmasıyla son buldu.

    Fotoğraf: Evrensel

    (İstanbul/EVRENSEL)

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