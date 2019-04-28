EMEP Antep İl Örgütü: 1 Mayıs’ta mücadeleyi büyütelim

Emek Partisi Antep İl Örgütünün çağrısıyla kıdem tazminatının fona devredilmesi Yeşilsu Parkı’nda protesto edildi. Basın açıklamasına Başpınar işçilerinin yanı sıra KESK ve HDP üyeleri de katıldı.

Açıklamada konuşan EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen, hükümetin ilan ettiği "reform paketi"yle kıdem tazminatının ortadan kalkacağını söyledi. Türkmen, mücadelenin büyütülmesi için 1 Mayıs’a çağırdı.

"DÜZENLEME İLE TAZMİNAT MİKTARI DÜŞECEK"

Eğer düzenleme yasallaşırsa işçilerin kıdem tazminatı miktarının üçte bir oranında azalacağını söyleyen Türkmen, tazminatlarının ise emekli olduğunda ya da öldüklerinde alabileceğini dile getirdi. Bu düzenleme ile fonda ve zorunlu BES’te biriken paranın ise patronların kaynak ihtiyacı için kullanacağını belirten Türkmen, "Kendi yarattıkları krizin yükünü işçilere, emekçilere yıkmak isteyen hükümet ve patronlar kıdem tazminatı hakkımıza da göz dikmiş durumdadır" dedi.

"BİR KEZ DAHA PÜSKÜRTÜLEBİLİR"

AKP Hükümeti ve patronların kıdem tazminatı hakkını almak için yıllardır fırsat kolladığını dile getiren Türkmen, bugüne kadar karşılaşılan büyük tepkiyle geri adım attıklarını ancak ekonomik kriz ortamını fırsat bilerek yeniden harekete geçtiklerini söyleyerek, "Hükümet ve patronların bu saldırısını bir kez daha püskürtebiliriz. İşçiler birlik olup sesini yükseltirse bu yasayı çıkaramazlar. Birlik olan ve mücadele eden işçilerin karşısında hiçbir güç duramaz" dedi.

"İŞÇİLERLE ALAY EDİYORLAR"

Ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde işçilerin 1 Mayıs’ı kutlamaya hazırladığına dikkat çeken Türkmen, işçi ve emekçilerin ücretlerinin eridiğini, alım gücünün düştüğünü ancak AKP hükümetinin işçilerle alay edercesine üç öğün çay-simit hesabı yaptığını ve asgari ücretin beş kişilik bir işçi ailesine yeteceğini söylediğini belirterek, "İşçi ve emekçiler ekonomik krizin yükü altında ezilirken, AKP ve Erdoğan’ın tek adam düzeninde sadece hükümetin değil, AKP’li belediyelerin ve AKP’nin atadığı kayyımların da halkın kaynaklarını nasıl yağmaladıkları, milyarlarca (eski parayla katrilyonlar) lira parayı yakınları ve yandaşlarına nasıl aktardıkları tek tek ortaya çıkıyor" dedi.

"1 MAYIS’TA SESİMİZİ YÜKSELTELİM"

1 Mayıs’ta başta kıdem tazminatı gasbına ve işsizliğe karşı bütün işçi ve emekçileri, işsizleri, gençleri ve kadınları bu düzene karşı işlerine, ekmeklerine ve geleceklerine sahip çıkmak için birlikte seslerini yükseltmeye çağıran Türkmen, "Hak arayan işçilere terörist muamelesinin yapıldığı, grevlerin yasaklandığı, sendikal hakların yok sayıldığı bu bozuk düzene, bu kapitalist sömürü düzenine dur demek için mücadeleyi büyütme çağrısı yapıyoruz" dedi. (Antep/EVRENSEL)

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