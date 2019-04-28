Hayvan hakları savunucuları Ankara’da buluştu

Sokak hayvanları için Büyük Ankara Mitingi’nde bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki eksikliklerin giderilmesi ve hayvana yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundular.

Son dönemde hayvanlara yönelik şiddet olaylarında yaşanan artış, Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki eksiklikleri yeniden gündeme getirdi. Ankara’da bulunan Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan hayvan hakları savunucuları, “Sokak hayvanları için söyleyecek sözümüz var” dediler. Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, kapalı kapılar ardında, kamuoyundan gizli hazırlanan yasa tasarısının, sokaklardaki hayvanları katliamcı belediyelere teslim ettiğini ifade etti. Söz konusu tasarıda, kısırlaştırma yapmayan ve kanunu uygulamayan belediyelere idari bir yaptırım olmadığını dile getiren Özkan, bu durumun hayvanların toplanarak yok edilmesine olanak sağladığını söyledi. Özkan, tasarıyla birlikte, nüfusu 100 binden az olan şehirlere kısırlaştırma ve bakımevi kurma zorunluluğunun da ortadan kalkacağını belirterek duruma tepki gösterdi. Hayvan artışının yüksek olduğu kırsaldaki ilçe ve beldelerde kısırlaştırma üniteleri kurulması gerektiğini ifade eden Özkan, ehil veterinerlerce yapılacak kısırlaştırmalar ile sahipsiz hayvan sayısının kontrol altına alınabileceğini dile getirdi.

Fotoğraf: Evrensel

"İNSANLARI KANDIRMAK İÇİN"

Özkan, yasa tasarısında yer alan ve pet shoplarda kedi-köpek satışını yasaklayan maddenin göstermelik olduğunu belirterek esas olanın hayvan üretiminin kontrol edilmesi olduğunu dile getirdi. Tasarıda, çok kötü koşullarda ve ruhsatsız çalışan üretim çiftliklerine dair hiçbir düzenleme yer almadığına dikkat çeken Özkan, “İnsanları kandırmak ve sokaklardan sürgünü kamufle etmek için hayvanlar gözden uzak işkencelere teslim ediliyor” diye konuştu. Özkan, herhangi bir düzenlemenin söz konusu olmadığı bir diğer alanın ise internet üzerinden satışlar olduğuna dikkat çekti. Her türlü üretim, satış ve dövüş ilanının internet ortamında rahatça yer bulabildiğini ifade eden Özkan, bu konuyla ilgili de bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)