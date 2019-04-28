İstanbul Esenyurt'ta yerel 1 Mayıs kutlaması
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun çağrısıyla Esenyurt Belediyesi önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştiriliyor.
28 Nisan 2019 15:13
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun çağrısıyla Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelen işçi ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutluyor. (Evrensel WebTV)
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