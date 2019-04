İstanbul Esenyurt'ta işçiler ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun çağrısıyla Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelen işçi ve emekçiler 1 Mayıs'ı kutladı. Kıdem tazminatının fona devredilmesine ve taşeron çalışma sistemine öfkenin öne çıktığı kutlamada, 1 Mayıs Çarşamba günü Bakırköy'de gerçekleştirilecek mitinge de çağrı yapıldı.

"İŞ, EKMEK, ÖZGÜRLÜK, ADALET VE DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS’A"

1 Mayıs kutlamasında İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu adına basın açıklaması yapıldı. Açıklamada ekonomik krizin derinleşerek devam ettiği, iktidarın ve arkasındaki sermaye güçlerinin emeğe yönelik saldırılarının arttığı bir süreçte 1 Mayıs'a gidildiği belirtildi.

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformunun açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Elektrik, doğalgaz başta olmak üzere tüm temel tüketim mallarında zam yağmuru devam ediyor. İşsizlikson yılların en yüksek seviyesine çıkarak 7 milyonu geçti. Günde ortalama en az 5 işçi kardeşimiz, iş cinayetlerinde katlediliyor. Yine ülkemizde milyonlarca çocuğumuz çalıştırılıyor, sömürülüyor ve iş cinayetlerine kurban gidiyor. Emekçilerin alın teri ile kurulmuş olan kamu işletmeleri, sermayeye peşkeş çekilerek özelleştirilmeye devam ediyor. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı ve grevler engellenmektedir. Kadro aldatmacası ile taşeron işçilerinin toplu sözleşme hakları ve sosyal hakları ellerinden alınmaktadır.

Fotoğraf: Evrensel

Sermayenin isteği üzerine Bakan Berat Albayrak’ın açıkladığı “reform paketi”nden ise işçi sınıfımızın kazanılmış haklarına dönük saldırı çıktı! Bakan Albayrak’ın açıklaması krizin giderek derinleşmekte olduğunun ve faturasını ise işçi ve emekçilere kesmenin itirafı olmuştur. Kıdem tazminatının fona devri demek, işçilerin başta iş güvencesi olmak üzere, emeklilik hakkının elinden alınması demektir. Kıdem tazminatının fona devri yada hangi ad altında olursa olsun gaspının, yeniden gündeme getirilmesi kabul edilemez. İşsizlik sigortası fonu yağmaya açılmış, sermayenin istediği gibi kullanmasına olanak yaratılmıştır. Şimdi hem işsizlik sigortası fonunu daha çok yağmalamak, hem de kıdem tazminatını iç etmek için iktidar düğmeye basmıştır. İktidar, TÜSİAD’ın direktiflerini yerine getirirken, sermayenin iktidarı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Yapılması gereken fon kurmak değildir. Yapılması gereken kıdem tazminatının tam güvenceye alınması, tazminat ödemeyen patronlara yaptırım uygulanmasıdır.

Ülkemizin işçi ve emekçileri neredeyse her gün insanlık dışı bir olayla sarsılmaktadır. Küçükçekmece’de 5 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar ve metrobüste bir kadının cinsel saldırıya maruz kalması olayları, her gün yaşanan onlarca istismar ve saldırıdan yalnızca medyaya yansıyanlarıydı. Ne yazık ki ülkenin her köşesinde her gün sayısız cinsel saldırı yaşanıyor ve çoğu kez failleri cezasız kalıyor. İktidar partisinin sistematik uygulama ve söylemleri, kadınların ve çocukların her türlü şiddetin hedefihaline gelmesinin önünü açıyor. Artık yeter! Kadına, çocuğa yönelik şiddete ve istismara karşı sessiz kalmıyoruz!

1 Mayıs tüm dünyada ve Türkiye’de işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Haklarımızı kazanmanın ve insanca yaşamanın yolu, ancak sermayeye ve onun çıkarlarını savunan hükümete karşı birleşik bir mücadele ile mümkündür.Tüm işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri ve sendikaları; kıdem tazminatımızın gaspına, zorunlu BES soygununa, işten atmalara, taşeron köleliğine, iş cinayetlerine, sendikalaşmanın ve grev hakkının önündeki engellere, vergi adaletsizliğine, uzun iş saatlerine, hayat pahalılığına, doğanın ve kentlerin yağmasına, EYT sorununa ve çocuk istismarına karşı 1 Mayıs’ta alanlara çıkmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz. (Evrensel WebTV)

